Auf erhebliche Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer in den Herbstferien einstellen. Ab Montag, 12. Oktober, wird auf der Kreisstraße 2 die Fahrbahn saniert. Betroffen davon ist der Abschnitt zwischen der Einmündung Bergstraße in die Schulstraße und der Einmündung Am Schnaat in die Tecklenburger Straße.

Während der zwei Wochen in Anspruch nehmenden Arbeiten wird in diesem Abschnitt eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Das berichtet Holger Lange in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Demnach wird zunächst die südliche Hälfte der Fahrbahn abgefräst und mit einer neuen Deckschicht versehen. In der zweiten Ferienwoche soll die nördliche Fahrbahn erneuert werden, so der Fachdienstleiter Straßenbau in der Stadtverwaltung.

Ein Befahren des Baustellenbereich wird nur in Richtung Westen (von der Bergstraße bis zum Hotel Zur Mühle) möglich sein. In der Gegenrichtung wird nach seinen Angaben eine Umleitungsstrecke (Am Feldweg - Wüstenei - Bodelschwinghstraße - Ladberger Straße) eingerichtet. Die Anlieger – sowohl Privatpersonen wie auch Geschäfte – sollen per Flyer informiert werden, ergänzt er. Träger der Maßnahme ist der Kreis Steinfurt.

Mit dem Team der Feuer- und Rettungswache seien entsprechende Gespräche geführt worden, berichtet er auf Nachfrage aus den Reihen der Ausschussmitglieder. Das Ausrücken in Notfällen oder bei Bränden sei gewährleistet, bezieht sich der Fachdienstleiter auf entsprechende Auskünfte der Kreisverwaltung.

Bei der Sanierung werden rund vier Zentimeter der Fahrbahndecke abgefräst und anschließend ein neuer Belag aufgetragen. Läuft alles planmäßig, sollen die Arbeiten am 23. Oktober abgeschlossen werden.