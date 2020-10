Wird der große Traum von Friedhelm Schäperklaus und den anderen Leichtathleten des TV Lengerich in absehbarer Zeit in Erfüllung gehen? Der Speerwerfer verfolgte am Dienstagabend aufmerksam die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Stadt will am Landesförderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ partizipieren.

Konkret werden drei Maßnahmen benannt, für die Förderanträge bis zum 16. Oktober bei der Bezirksregierung vorliegen sollen: Laufbahn- und Sportflächensanierung im Stadion an der Münsterstraße, Austausch der Deckschicht der Ballspielfläche an der Margarethenstraße, Errichtung eines Soccerfeldes am Neubau der Gesamtschule an der Bahnhofstraße. Diese Reihenfolge steht für die Priorität, mit der nach Wunsch von Politik und Verwaltung die Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

„Wir können uns diese Projekte leisten, wenn wir in das Förderprogramm für 2020 kommen“, erläuterte Wilhelm Möhrke . Denn für das laufende Jahr ist eine Förderung zu 100 Prozent vorgesehen, ergänzte der Bürgermeister. Also ohne Eigenanteil. Erneut war das Thema angestoßen worden durch einen Antrag der SPD-Fraktion im Sommer. Der Turnverein Lengerich hatte bereits 2018 einen Antrag fürs Stadion an der Münsterstraße gestellt.

Im nächsten Jahr würden die Projekte noch zu 90 Prozent vom Land gefördert. Angesichts der ermittelten Kosten – Stadion 461 000 Euro, Ballspielfläche 76 000 Euro, Soccerfeld 40 000 Euro – unterstreicht Wilhelm Möhrke, dass die Stadt sich das eigentlich „nur leisten kann, wenn wir in die 2020er-Förderung kommen“.

Das Soccerfeld am Neubau der Gesamtschule ist Bestandteil des dort geplanten sogenannten Bewegungsfeldes, beantwortete der Bürgermeister eine entsprechende Frage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Kuhn.

Der Haupt- und Finanzausschuss folgte einstimmig dem Beschlussvorschlag, dass bis zum 16. Oktober die entsprechenden Fördermittel beantragt werden sollen.