Krippenmarkt soll doch stattfinden

Kehrtwende bei der Werbegemeinschaft Lengerich (WGL): Nachdem das Land am Donnerstag vergangener Woche Neuerungen zur Coronaschutzverordnung erlassen hat, soll nun doch am ersten Adventswochenende der Krippenmarkt in der Innenstadt stattfinden. Das ermöglicht am 29. November auch einen verkaufsoffenen Sonntag. Diese Entscheidung hat der Vorstand des Vereins getroffen. Zudem ist inzwischen auch klar, dass die Offensive Lengerich ebenfalls wieder eine Krippenausstellung auf die Beine stellen wird.

Anfang September hatte die WGL angekündigt, dass es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keinen Krippenmarkt geben sollte. Die seinerzeit geltenden Vorgaben wären nicht zu erfüllen gewesen, begründete Heike Denter die Entscheidung vor fünf Wochen. Nun sagt die Frau, die sich primär um die Organisation kümmert, dass die in einer Anlage beschriebenen neuen „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ für NRW ein Umdenken möglich gemacht haben.

Ein zentraler Punkt ist ihren Angaben zufolge die Tatsache, dass es nicht mehr erforderlich ist, das Krippenmarkt-Areal komplett einzuzäunen und somit auch den Zugang permanent zu kon-trollieren. Diese veränderte Ausgangslage ermöglicht es auch, die Fläche für die Hütten und Buden auszuweiten. „Wir werden die Stände nicht wie gewohnt um die Kirche aufbauen, sondern versuchen, sie so weit wie möglich durch die Fußgängerzone zu ziehen“, heißt es in einem Schreiben der WGL an die Mitglieder. Denter spricht gegenüber den WN von einem Bereich beginnend am Bodelschwingh-platz bis hinein in die Bahnhofstraße und die vordere Münsterstraße.

Weiter erklärt sie, dass zusammen mit dem Fachdienst Sicherheit und Ordnung der Stadt ein Hygienekonzept erarbeitet werde. Das Land fordert unter anderem, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. An den Ständen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. „In den Gängen zwischen den Marktständen etc. ist dies aber nicht zwingend, kann jedoch von der Behörde angeordnet werden.“ Heike Denter fügt hinzu, dass es keine Live-Musik geben wird und Getränke und Speisen nur in bestimmten Bereichen – also nicht unmittelbar an den Ständen – konsumiert werden dürfen. Wie in Gaststätten werden dort Listen ausliegen, in denen die Kontaktdaten einzutragen sind. Die Organisatorin verspricht, dass diese Areale attraktiv gestaltet werden sollen.

Angesichts der in Deutschland stark steigenden Zahl der Neuinfektionen versichert die Vertreterin der WGL, dass die Sicherheit der Gäste oberste Priorität habe. „Die Besucher sollen gesund kommen, einen schönen Tag haben und gesund wieder gehen.“ Wichtig sei natürlich besonders, dass die Regeln dann auch eingehalten würden und es beispielsweise keine Menschenansammlungen gebe.

Die WGL habe sich angesichts der durch die vom Land veränderten Vorgaben entschieden, „den Kopf nicht in den Sand zu stecken“, betont Denter weiter. Zum einen heiße das, dass den Lengericherin „in einer verrückten Zeit ein wenig Normalität und weihnachtliche Stimmung geboten werden soll“, zum anderen die Chance ergriffen werde, den örtlichen Einzelhandel zu stärken. „Denn da geht es inzwischen um Existenzen“, macht die Krippenmarkt-Organisatorin klar.

Wegen des engen Zeitplans laufen die Vorbereitungen nunmehr auf Hochtouren. Am Donnerstag sind bereits Schreiben an all jene Standbetreiber rausgegangen, denen die WGL Anfang September für den Krippenmarkt eine Absage erteilt hatte. Darüber hinaus sind insbesondere Vereine, Kindergärten und Schulen aufgerufen, sich zu beteiligen. Um ihnen Hütten kostenlos zur Verfügung stellen zu können, sucht die Werbegemeinschaft noch Sponsoren, die dafür die Kosten übernehmen.

Anders als gewohnt wird auch die Krippenausstellung 2020 über die Bühne gehen. Sie findet diesmal nicht in der Stadtkirche statt, sondern wird im ehemaligen Sporthaus Dierker aufgebaut, berichtet der zweite Offensive-Vorsitzende Detlef Dowidat. Die Exponate werden in den Schaufenstern präsentiert, das Gebäude kann nicht betreten werden. Eine weitere Besonderheit: Der Zeitraum ist diesmal nicht auf ein Wochenende beschränkt. Zu sehen sind die Krippen bis zum 6. Januar (Heilige Drei Könige).

Der Standortwechsel, so Detlef Dowidat weiter, habe primär mit der Situation in der Stadtkirche zu tun. Dort finden, auch anlässlich des Abschieds von Kantor Christoph Henzelmann, in der Advents- und Weihnachtszeit einige Konzerte statt. Da die Besucherkapazität durch die Folgen der Corona-Pandemie ohnehin schon stark eingeschränkt ist, würde die Ausstellung diese Veranstaltungen beziehungsweise auch deren Vorbereitung über die Maßen behindern.

Wer sich mit einem Stand am Krippenmarkt beteiligen oder sich als Sponsor engagieren möchte, kann sich bei Heike Denter melden (E-Mail wgl-lengerich@gmx.de).