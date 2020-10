Wie geht die Stadt mit den durch die Corona-Pandemie verursachten Mehrkosten um? Zwei Antworten kommen in Frage: Der zusätzliche Aufwand wird einmalig im Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben – oder die Abschreibung wird über bis zu 50 Jahre bis 2075 gestreckt. Diese Möglichkeiten hat Christiane Meyer zu Düte in der jüngsten Sitzung dem Stadtrat aufgezeigt.

Bis zum Stichtag 30. September hat die Stadt ein Minus von knapp 1,5 Millionen Euro durch Covid-19 zu verkraften. Ein Blick in den Haushaltsplan des laufenden Jahres zeigt, dass die Verwaltung zum Jahresende 2023 mit einem Eigenkapital von rund 41,8 Millionen Euro rechnet. Davon entfallen gut 8,8 Millionen Euro auf die Ausgleichsrücklage.

Insbesondere bei den Steuereinnahmen werden die Ergebnisse hinter den bei der Etataufstellung kalkulierten Einnahmen zurückbleiben. allein bei dem Anteil der Stadt an der Gewerbesteuer schätzt die kommissarische Leiterin der Kämmerei, dass am Ende des Jahres gut zwei Millionen Euro fehlen werden. Und auch der Anteil, den die Stadt aus der Einkommenssteuer erhält, wird voraussichtlich um gut eine Million Euro geringer ausfallen.

Ein Lichtblick aus ihrer Sicht: Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wollen Bund und Land kompensieren auf Basis der Zahlen aus dem vierten Quartal 2019 und den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres. „Wir haben einen Anspruch“, ist sich Christiane Meyer zu Düte sicher. Offen sei, welcher Betrag das sein werde, da noch nicht alle Kommunen die Zahl des dritten Quartals 2020 gemeldet hätten.

Der direkte Mehraufwand in Folge der Corona-Pandemie – unter anderem Desinfektionsmittel – dürfte sich nach ihrer Einschätzung bis zum Jahresende auf rund 90 000 Euro addieren. Auch bei kleinen Einnahmepositionen macht sich die Corona-Pandemie bemerkbar. So rechnet die Verwaltung bei den Parkgebühren mit Mindereinnahmen von 25 000 Euro. Kalkuliert waren für das Jahr 140 000 Euro an Einnahmen.

Und auch bei der Vergnügungssteuer macht sich das Virus bemerkbar. Gegenüber den kalkulierten 340 000 Euro Einnahmen deutet sich Ende September ein Minus von rund 50 000 Euro an. Christiane Meyer zu Düte widerspricht damit einem Bericht in den WN. Am 26. September hatte der „Landbote“ berichtet, dass das Statistische Landesamt für den Zeitraum April bis Juni 2020 Mehreinnahmen von rund 32 000 Euro ermittelte.