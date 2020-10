Mit dem zweiten Konzert der Reihe „Sonntagsschön“ geht das Soundgärtchen endgültig in die Winterpause. Zu Gast wird am Sonntag, 11. Oktober, die Singer/Songwriterin Lia aus Münster sein, die bereits Anfang September im Soundgärtchen einen Auftritt absolviert hat.

„Die Resonanz auf unser erstes ,Sonntagsschön‘ war überwältigend. Alle Tische waren besetzt. Und alle waren von dem Konzept und dem Ambiente begeistert,“ resümiert Iris Gottwald vom Soundgärtchen. „Jetzt freuen wir uns auf einen stimmungsvollen Jahresabschluss – auch wenn es schon herbstlich frisch wird. Zur Not haben wir kuschelige Decken für unsere Gäste.“

Mit Lia haben die Soundgärtchen-Verantwortlichen eine Künstlerin engagiert, die bereits bei ihrem ersten Auftritt „alle Besucher mit ihrem Charme, ihrer Energie und Stimme begeistert hat,“ so Thomas Haltermann. Mit außergewöhnlicher Songwriterpoesie zwischen gefühlvollem Folk und rhythmischem Rock, mal in Deutsch, mal in Englisch gesungen und mit akustischer Gitarre begleitet, beschließt Lia die Soundgärtchen-Veranstaltungsreihe für dieses Jahr.

Zum „Sonntagsschön“ werden wieder kleine Sitzgruppen mit Tischen im Soundgärtchen aufgestellt, an denen sich die Besucher Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis in der Konzertpause schmecken lassen können. Die Besucherzahl ist auf 50 Personen beschränkt, nicht zuletzt wegen der besonderen Abstands- und Hygienevorschriften, betonen die Veranstalter.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Soundgärtchen, Bahnhofstraße 28. Der personalisierte Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung für die Künstlerin. Wegen der begrenzten Besucherzahl ist eine Anmeldung dringend empfohlen (E-Mail soundgaertchen@web.de, 0 15 73/83 82 964 oder im Spielzeugfachgeschäft „Die Wühlmaus“).