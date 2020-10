Am Sonntag, 11. Oktober, wird im Martin-Luther-Haus eine außergewöhnliche Auswahl an Klavierstücken Frédéric Chopins dargeboten. Die Pianistin Kiyomi Kudo Helms präsentiert unter der Überschrift „Der unbekannte Chopin“ ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken, die im populären Konzertrepertoire nicht zu finden sind, so die Veranstalter.

Geboren und aufgewachsen in Tokio begann Kiyomi Kudo-Helms im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel. Nach dem Abitur studierte sie an der Tokioer Musikhochschule das Fach Klavier und beendete es mit Auszeichnung. Darauf aufbauend folgte ein Studium an der Musikhochschule Hamburg, das sie mit dem Konzertexamen abschloss.

Die Pianistin spielte zahlreiche Konzerte mit dem Osnabrücker Symphonikern und trat als Solistin mit dem Orchester des Osnabrücker Konservatoriums, dem Greifswalder Orchester und den Hamburger Symphonikern auf. Zu den Klavierkonzerten vor allem im norddeutschen Raum und in Japan kamen als Schwerpunkt ihrer solistischen Tätigkeit in den vergangenen Jahren musikalisch-literarische Programme zu den 200-jährigen Geburtstagen von Frédéric Chopin und Franz Liszt. Kyomi Kudo Helms unterrichtet zudem als Lehrkraft an der Musikschule Tecklenburger Land.

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Musikschule statt. Durch das Programm führt Maximilian Greshake. Beginn ist um 17 Uhr. Das Corona-Schutzkonzept für das Gemeindehaus begrenzt die Zuhörerzahl, sodass empfohlen wird, Eintrittskarten schon im Vorverkauf bei der Tourist Information ( 0 54 81/ 33 91 10) zu erwerben. Die Tickets kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro.