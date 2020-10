Eine 44-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 20.20 Uhr Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei unbekannte Täter schubsten sie von ihrem E-Roller (E-Scooter) und traten nach Angaben der Polizei auf das am Boden liegende Opfer ein. Die Lengericherin wurde schwer verletzt.

Die Frau war nach eigenen Angaben auf dem Heimweg. Sie fuhr auf der Lienener Straße auf dem Radweg in Richtung Lienen. Auf Höhe des Netto-Parkplatzes kamen ihr drei Männer Personen entgegen – zwei zu Fuß, einer auf einem Fahrrad. Im Bereich zwischen dem Parkplatz und einer angrenzenden Firma schubsten und traten die beiden Männer, die zu Fuß unterwegs waren, die 44-Jährige. Diese stürzte und fiel auf ihren schwarzen Roller.

Am Boden liegend wurde sie von mehreren Tritten am Kopf und am Bauch getroffen. Die Männer versuchten, den Roller unter ihr wegzuziehen und ihr die Handtasche zu entreißen. Als eine Passantin von der anderen Straßenseite auf das Geschehen aufmerksam wurde und rief, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Die 44-Jährige nutzte die Chance und entkam den Männern.

Später wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte schwere Verletzungen erlitten und stand unter Schock.

Die Frau konnte eine knappe Täterbeschreibung abgeben: Es handelte sich demnach um drei männliche Personen. Zwei waren zwischen 17 und 20 Jahre alt, einer etwa zwischen 20 und 25. Alle drei sollen südeuropäisch aussehen. Einer von ihnen trug einen markanten Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere offen sie darauf, dass sich die Frau meldet, die von der anderen Straßenseite aus den Angriff durch Rufe stoppen konnte. Hinweise werden unter 0 54 81/93 37-45 15 entgegengenommen.