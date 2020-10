Noch lange nach dem Gottesdienst standen viele Teilnehmer im Innenhof von St. Margareta in kleinen Gruppen zusammen und tauschten sich über den plattdeutschen Gottesdienst zum Erntedank und den Stellenwert des Plattdeutschen aus.

Die Verantwortlichen des Heimatvereins freuten sich über gut 60 Freunde der plattdeutschen Sprache, die sich zum ökumenischen Gottesdienst angemeldet hatten. Der Kiepenkerlchor aus Nordwalde sorgte mit seinen plattdeutschen Kirchenliedern für die passende musikalische Stimmung, heißt es in einer Pressemitteilung. Dr. Alois Thomes, Vorsitzender des Heimatvereins, dankte dem Ensemble und Pfarrer Peter Kossen , der den Gottesdienst gestaltete und die Predigt hielt. Die Texte wurden von Gerda Zirbes und Günter Tierp vorgetragenen, die in den Fürbitten die täglichen Sorgen und Nöte um die Corona-Pandemie und die Verantwortung für die Welt im Großen und im Kleinen in den Blick nahmen.

Peter Kossen stellte in der Predigt Gedanken zur Verantwortung für die Schöpfung, Solidarität und der weltweiten Geschwisterlichkeit in den Mittelpunkt. Von den Waldkahlschlägen im Teutoburger Wald zwischen Lienen und Bad Iburg durch die Borkenkäferplage, der Ausbeutung der osteuropäischen Leiharbeiter und dem Hunger in der Welt schlug Pfarrer Kossen einen großen Bogen und appellierte mit dem jeweiligen Weckruf „Maok diene Oogen aopen“ auch an die Verantwortung jedes Einzelnen.

Der Gottesdienst endete mit dem gemeinsamen Lied „Häergott, graut is diene Macht!“ (Melodie „Großer Gott, wir loben dich“).