Dass Deutschland beim Digitalen Lernen im internationalen Vergleich alles andere als gut dasteht, ist durch die Corona-Pandemie noch einmal offensichtlich geworden. Bereits seit über eineinhalb Jahren gibt es den Milliarden Euro schweren Digitalpakt, der das ändern soll. Zusätzlich ist im Sommer eine Zusatzvereinbarung „Sofortprogramm“ beschlossen worden. 500 Millionen Euro stellt die Bundesregierung bereit, um vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien mit digitalen Endgeräten zu versorgen. Die Stadt, sagt Jörg Hesselmann (Fachdienstleiter Schule, Sport und Kultur), sei in beiden Fällen am Ball. Parallel läuft in Lengerich noch die Umsetzung des Medienentwicklungsplans.

Den hat die Verwaltung vor gut vier Jahren im Schulausschuss vorgestellt. Seit 2017 und bis 2022, so hieß es seinerzeit, sollen 1,2 Millionen Euro investiert werden, um die Schulen technisch aufzurüsten. Und das zentral und nach genau festgelegten Kriterien. Nach Angaben der Stadt sind bislang 610 000 Euro für den Medienentwicklungsplan ausgegeben worden. Und eine Fortschreibung, erklärt Hesselmann, über das Jahr 2021 sei bereits geplant.

Bislang sei es primär um Präsentationstechnik, Wlan und Netzwerkverkabelungen gegangen. Unter anderem stehe noch an, die Klassen nach und nach mit Ta-blets auszurüsten. Diese Anschaffung ist wiederum ein Beleg dafür, dass es auch zu Überschneidungen bei den verschiedenen Programmen kommen kann. Der Fachdienstleiter berichtet, im Zuge des „Sofortprogramms“ sei eine erste Charge bestellt und werde nach den Herbstferien ausgeliefert. Eine zweite solle im November angefordert werden.

Während die dann bereitgestellten Geräte explizit auch für den Einsatz daheim gedacht sind, sehe der in Vor-Corona-Zeiten erarbeitete Medienentwicklungsplan das eigentlich nicht vor, so Hesselmann. Allerdings könne da sicher bei Bedarf mit Vereinbarungen zwischen Schule und Schüler nachjustiert werden.

Dass es beim Digitalpakt derweil so lange dauert, begründet der Fachdienstleiter damit, dass es sehr kompliziert sei, daraus Mittel zu beantragen. Jede Schule müsse für sich betrachtet, für jede ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept erstellt werden.