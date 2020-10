Es gibt derzeit wieder eine Welle von Anrufen „falscher Polizisten“ – diesmal waren Menschen in Lengerich und Burgsteinfurt das Ziel. Allerdings ließen sich die Betroffenen nach Angaben der Polizei nicht hinters Licht führen ließen. Stattdessen wurde Anzeige bei der echten Polizei erstattet.

Genau das empfiehlt das Kriminalkommissariat in Greven, das im Kreisgebiet für solche Betrugsfälle zuständig ist. Die betrügerischen Anrufe treten demnach in unregelmäßigen Wellen auf, mal in der einen, mal in einer anderen Stadt. Die Täter suchen in Telefonbüchern gezielt nach Vornamen, die nach älteren Menschen klingen, oder nach Telefonnummern mit wenigen Ziffern, die auf ältere Anschlüsse hindeuten.

Die Masche der „falschen Polizisten“ ist perfide, so die Ermittler: Die Täter täuschen glaubwürdig vor, dass am anderen Ende der Leitung tatsächlich die Polizei sitzt. Dazu spielen sie etwa Geräusche von Sirenen oder Funksprüchen ein oder lassen die Notrufnummer „110“ im Display erscheinen, was über bestimmte Computerprogramme möglich ist.

Dann führen die Betrüger die Gesprächspartner in die Irre. Etwa, indem sie vortäuschen, es gebe einen Einsatz gegen eine ausländische Einbruchsbande. Angeblich sind Einbrüche in der Gegend der angerufenen Senioren geplant. Die „falschen Polizisten“ überzeugen ihre Opfer am Telefon davon, ihnen ihr Bargeld oder andere Wertsachen auszuhändigen, damit die angebliche Polizei sie vor den Kriminellen in Sicherheit bringt. Ein Bote würde vorbeikommen und das Geld abholen.

Eine andere Masche sind laut dem zuständigen Kriminalkommissariat Schockanrufe über einen angeblichen Unfall, den ein Verwandter verursacht haben soll. Die Betrüger gaukeln vor, es müsse Geld bereitgestellt werden, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Bei Anrufen „falscher Polizisten“ empfiehlt die Polizei dringend: auflegen und sich an die nächste echte Polizeiwache wenden. Bei einem Anruf der Polizei erscheint laut Kreispolizeibehörde niemals die Rufnummer 110 im Display. Wichtig ist auch: Man sollte niemals einer unbekannten Person Geld oder Wertsachen übergeben – auch nicht angeblichen Mitarbeitern von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. .