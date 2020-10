Es muss am Abend des 18. März hinter der Stadtkirche Lengerich ziemlich hoch hergegangen sein. Vier junge Männer hielten sich dort auf, tranken Alkohol und hörten so laut Musik, dass Anwohner das Ordnungsamt informierten. Da zu dieser Zeit auch in Lengerich verschärfte Corona-Regeln galten, waren Feiern im öffentlichen Raum verboten.

Die eintreffenden Mitarbeiter des Ordnungsamtes schätzten die Situation als so aufgeladen und die Männer als so aggressiv ein, dass sie die Polizei um Amtshilfe baten. Eine Streifenwagenbesatzung versuchte zunächst, die Männer durch gutes Zureden von ihrem Tun abzubringen. Die beiden Beamten sagten am Freitag vor dem Amtsgericht Tecklenburg übereinstimmend aus, dass ihre Bemühungen, die Situation zu beruhigen, von den Männern mit Pöbeleien und Beleidigungen beantwortet wurden.

Der Begriff „Scheißbulle“ sei mehrfach gefallen. Auch sei es zu Rangeleien gekommen, bei denen sich der Angeklagte besonders hervorgetan habe. Nach Feststellung der Personalien und einem Platzverweis hätten sich zwei der Männer entfernten. Der Angeklagte und ein zweiter Mann, gegen den ein eigenes Verfahren läuft, hätten sich allerdings kurze Zeit später im Eingangsbereich eines Ladenlokals niedergelassen und die Musikanlage wieder aufgedreht. Beim erneuten Einschreiten der Beamten und der Sicherstellung der Musikanlage sei es zu weiteren Beleidigungen gekommen. „Inzwischen Alltag für uns“, wie einer der Polizisten anmerkte.

Damit war der Fall aber nicht beendet. Die Uniformierten berichteten, dass die alkoholisierten Männer eine halbe Stunde später auf der Wache an der Bahnhofstraße auftauchten und lautstark ihre Musikanlage zurückforderten. Erst als die Beamten eine Inhaftierung in Erwägung zogen, verschwanden die Männer.

Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte zunächst nicht zu den Taten. Erst in seinem Schlusswort zeigte er ein wenig Reue: „Ich bin erschrocken, was ich damals getan habe.“ Das Gericht folgte dem Strafantrag des Staatsanwalts und verhängte gegen den schon mehrfach vorbestraften Mann eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 15 Euro, er hat auch die Kosten des Verfahrens zu tragen.