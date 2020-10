Öko-Gemüse vom eigenen Acker

Gesundes Gemüse anbauen, es verkaufen und damit auch den Bio-Gedanken weiterzugeben, dass ist ein Wunsch, den sich Frederike Steinkamp und Michael Roling vor Kurzem erfüllten. Mit einem mutigen Schritt in die Selbstständigkeit als „Ackerfreunde GbR“ vertreiben sie nun selbst erzeugte und zugekaufte Bio-Lebensmittel. Und das seit einigen Wochen auch in Lengerich. An den Samstagen können bei Frederike Steinkamp und Michael Roling Gemüse und Obst erworben werden, dass nach den Richtlinien des Anbauverbands Bioland produziert wurde.

Vielleicht waren es die Umfelder, in denen Frederike Steinkamp und Michael Roling aufwuchsen, die den Grundstein für das Interesse an der ökologischen Landwirtschaft legten. Die heute 26-Jährige hatte im Garten ihrer Mutter eine kleine Parzelle, die sie bewirtschaften durfte. Bei Michael Roling waren es die Freunde, die aus der Landwirtschaft kamen, und der große Garten der Familie. „Da habe ich gesehen, dass es auch ohne Pflanzenschutz geht“, erinnert er sich. Was aber trieb die Beiden an, sich so intensiv mit dem Bio-Anbau zu beschäftigen?

„ Ich habe gesehen, dass es auch ohne Pflanzenschutzmittel geht. Ich habe gesehen, dass es auch ohne Pflanzenschutzmittel geht. “ Michael Roling

Als Frederike Steinkamp ein soziales Jahr in Mexiko verbrachte, hat sie „die kleinbäuerliche Landwirtschaft gelernt“, wie sie sagt. Das Thema interessierte sie in solch einem Maße, dass sie – zurück in der Heimat – eine Ausbildung zur Gärtnerin in Pente bei Osnabrück begann. Dort lernte sie Michael Roling kennen, der ein Praktikum im Rahmen seines Produktionsgartenbaustudiums machte. Das gemeinsam Ziel des „etwas Eigenes machen“ und ihr Ideal des „grünen Gedanken“ verband sie und ließ sie Geschäftspartner werden. „Im Juni diesen Jahres fiel die Entscheidung“, erzählt Frederike Steinkamp.

Beide haben ihren alten Beruf aufgegeben

Mit viel Mut kündigten sie ihren bisherigen Arbeitgebern. Einen Kooperationspartner fanden sie mit dem Bauernhof Hoffrogge in Spelle, bei dem sie im September eine 3,5 Hektar große Fläche für den Ackerbau pachteten und wo sich auch ihr Betriebssitz befindet. Auf der Fläche stellten sie Folientunnel auf. Den eigenen Feldsalat konnten sie bereits ernten, Rukola wird bald folgen.

„Die Anbauplanung steht noch nicht ganz“, erklärt Frederike Steinkamp. Dennoch weiß sie schon, dass im nächsten Jahr Kohlrabi und Blattgemüse dazu kommen werden. „Als Hauptkultur werden wir Tomaten und Gurken anbauen, im Freiland dann Kartoffeln, Porree und Kürbis.“ Bis dahin müssen sie die Lebensmittel zukaufen, unter anderem vom Bioland-Hof Bäumer in Tecklenburg.

„ Als Hauptkultur werden wir Tomaten und Gurken anbauen. Als Hauptkultur werden wir Tomaten und Gurken anbauen. “ Frederike Steinkamp

Mit dem ersten eigenen Marktstand in Spelle begann die Unternehmung. „Obwohl da, trotz dass es Marktplatz heißt, noch gar kein Wochenmarkt stattfindet“, sagt Michael Roling.

Mittlerweile sind bei den Ackerfreunden noch zwei Stände hinzugekommen, ein vierter wird im nächsten Jahr folgen. Lengerich ist der Ort, zu dem mit 40 Kilometern die weiteste Strecke zurückgelegt werden muss. Seit dem 10. Oktober verkaufen sie dort und sind auf sehr gute Resonanz gestoßen. Nicht nur von den weiteren Marktbeschickern, die „uns sehr freundlich und interessiert“ aufgenommen haben, so Frederike Steinkamp.

Dass den Kunden ein Stand gefehlt hat, der ein reines Bio-Sortiment führt, haben sie durch die Kontakte erfahren. „Wir achten nicht nur auf Bio-Anbau“, erläutert Michael Roling, „auch auf Regionalität und Saisonware.“ Lediglich die Bananen in den Kisten sind eine Ausnahme, um der Nachfrage der Kunden nachzukommen. Aber diese werden aus dem Fair-Trade-Handel zugekauft.

Konzentration auf Bioanbau von Obst und Gemüse

Sich rein auf den Bioanbau bei Obst und Gemüse zu konzentrieren, sei für die Landwirtschaft eine große Herausforderung, der sich die Geschäftspartner mit Begeisterung stellen. „Es ist der richtige Weg für die Zukunft“, ist Michael Roling überzeugt. Das System der ökologischen Arbeit zu erlernen, sei relativ einfach und benötige bei der Umsetzung im Beet keine große Technik. „Man kann mit ihr auch im kleinen Rahmen im eigenen Garten beginnen“, meint er.

Dass das Interesse seitens der Kundschaft deutlich wächst, sei zu spüren. „Bio ist mittlerweile anerkannt und die Leute wissen Bescheid, worum es geht“, sagt der Fachmann. Der Preis sei bei manchem allerdings noch ein Hinderungsgrund, sich für den Kauf zu entscheiden.

Wenn im nächsten Jahr der vierte Stand hinzukommt, möchten sie nicht nur samstags nach Lengerich kommen, auch den Markttag Mittwoch erhoffen sie sich als Anlaufpunkt. Und ein weiteres, großes Ziel haben Frederike Steinkamp und Michael Roling noch: „Am liebsten möchten wir irgendwann einen eigenen Hofladen aufmachen“, sagt Frederike Steinkamp. „Aber das ist erstmal noch unser Traum.“