Die Stadt kündigt an, dass ab Montag, 26. Oktober, die Gewässerverrohrung in der Wielandstraße und im Bereich des angrenzenden Parkplatzes Goethestraße saniert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier bis sechs Wochen.

Der Verkehr an der Wielandstraße wird laut Pressemitteilung in der ersten Bauphase (Erneuerung der Gewässerverrohrung in der Wielandstraße) mit einer Baustellenampel geregelt. Im gesamten Zeitraum ist nach Angaben der Verwaltung mit Verkehrsbehinderungen im genannten Bereich zu rechnen. Zudem stehen während der Baumaßnahme nur die Hälfte der Stellplätze auf dem Parkplatz Goethestraße zur Verfügung.

Die Zufahrt zu den Geschäften sowie dem Verbrauchermarkt an der Wielandstraße ist während der Baumaßnahme gewährleistet.

Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung sind Sven Vogedes ( 0 54 81/33-514) und Oliver Kuhlenbeck ( 0 54 81/33-534).