Auch Lengerich ist am Dienstag von Warnstreiks betroffen gewesen, zu denen die Dienstleistungsgesellschaft Verdi aufgerufen hatte. Zu Beeinträchtigungen kam es vor allem im RVM-Busverkehr. An der LWL-Klinik beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben circa 100 Beschäftigte an dem Ausstand. Entgegen einer ersten Ankündigung von Verdi kam es bei der Stadt nicht zu Arbeitsniederlegungen.

Nach Angaben der Regionalverkehr Münsterland GmbH fielen vom frühen Morgen bis zum Nachmittag 21 Fahrten von und nach Lengerich aus. 14 davon entfielen auf die Linie R45 (Ibbenbüren-Lengerich), sieben auf die R46 (Lienen-Lengerich). Bei anderen Linien und in anderen Kommunen kam es den ganzen Tag zu Einschränkungen.

Dass bei der Stadt auf Arbeitskampfmaßnahmen entgegen der ursprünglichen Absicht verzichtet wurde, begründete eine Verdi-Mitarbeiterin damit, dass aufgrund des Corona-Geschehens eine zunächst geplante Veranstaltung an der LWL-Klinik, an der auch die streikenden Mitarbeiter der Stadt hätten teilnehmen sollen, nicht stattfand.

Nach Angaben der stellvertretenden Kaufmännischen Direktorin Angelika Kortemeyer lief der Betrieb in der Klinik am Dienstag weitgehend normal. Sie verwies zum einen darauf, dass bei einer Gesamtbelegschaft von rund 1000 Beschäftigten ein Streik dieser Größe aufgefangen werden könne. Zum anderen gebe es mit Verdi eine Notdienstvereinbarung, mit der gewährleistet werde, dass es bei einem Arbeitsausstand auf jeden Fall eine Mindestbesetzung wie am Wochenende gebe.