Der Bodelschwingh-Kindergarten in Wechte ist vor Kurzem 50 Jahre alt geworden. Eigentlich sollte dieses Ereignis mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert werden, doch coronabedingt konnte das Vorhaben nicht umgesetzt werden. „Aber“, so Einrichtungsleiterin Ellen Frenz, „aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sobald die Lage es zulässt, wird die Feier nachgeholt.“

Das Haus an der Adresse Am Steinhügelgrab 29 ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung. Im September 1970 wurde der Kindergarten in Betrieb genommen. Nachdem laut Pressemitteilung bauliche Mängel am alten Gebäude auftraten, erfolgte im September 1994 der erste Spatenstich für einen Ersatzbau. Im Juli 1995 wurde das neue Gebäude eingeweiht. Seit dem Ersten Advent 1997 trägt die Einrichtung den Namen „Evangelischer Bodelschwingh-Kindergarten“. Die Trägerschaft liegt beim Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg; die Einrichtung ist eine von 27 im Kindergartenverbund des Kirchenkreises.

„Wir nehmen Kinder vom zweiten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht auf und freuen uns jederzeit über Neuanmeldungen“, informiert Ellen Frenz. „Das Leitbild des Bodelschwingh-Kindergartens umfasst unsere wichtigsten Werte in der pädagogischen Betreuung der Kinder: Das sind Geborgenheit, Respekt, Toleranz und Wertschätzung im Umgang miteinander, Selbstständigkeit sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur.“