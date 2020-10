Eine Gesellschaft in Aufruhr

Dorothe Rahe Dittmann überlegt, nimmt einen Schluck vom morgendlichen Kaffee und seufzt: „Das wäre ein Desaster.“ Gemeint ist eine mögliche Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump . Die 48-jährige Mutter von zwei Kindern sagt: „Ich wage keine Prognose. Nach normalem Menschenverstand muss Joe Biden Präsident werden. Aber Verstand zählt hier vielerorts nicht mehr.“

Die gebürtige Lengericherin lebt seit 20 Jahren, mit einer Ausnahme zwischen 2016 und 2018, in den Staaten. In Camarillo, einem Vorort von Los Angeles. Im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten spricht sie über ihr Verhältnis zum Land, die Spaltung der Gesellschaft und die beiden Kandidaten für das wohl wichtigste Amt der Welt.

Wegen „der großen Liebe“ war sie einst in die USA gezogen. Elf Stunden Flugzeit liegen zwischen ihrer alten und neuen Heimat. Sie sagt: „Ich habe zwar immer darüber nachgedacht, wieder nach Deutschland zu ziehen. Aber ich liebe die USA.“ Warum? „Der Slogan vom Tellerwäscher zum Millionär stimmt wirklich. Hier kann man schnell aufsteigen. Die Freiheiten, die wir haben, fehlen mir in Deutschland.“ Andersherum vermisse sie den Sozialstaat: „Verliert man hier seine Arbeit, fällt man durchs Raster. Ich kenne Geschichten, bei denen Menschen in kürzester Zeit obdachlos geworden sind.“

Zurzeit arbeitet sie nicht, ihr Mann verdient „gutes Geld“. Von der einstigen Liebe, wegen der sie in die USA zog, hat sie sich getrennt, aus zweiter Ehe hat sie einen weiteren Sohn. Dieser besitzt – anders als seine Mutter – die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Dorothe Rahe Dittmann sagt: „Ich habe eine Greencard, die alle 20 Jahre verlängert werden muss. Es ist für mich also kein Unterschied.“

Wählen kann sie nicht: „Das macht aber nichts.“ Die Erklärung: „Kalifornien ist traditionell demokratisch. Wir sind kein Swing-State. Hier wird Trump keine Chance haben.“

Anders als in Deutschland entsenden die einzelnen Staaten sogenannte Wahlmänner, die wiederum mit ihren Stimmen den Präsidenten wählen. Wer in einem Staat über 50 Prozent der Stimmen bekommt, hat diesen für sich gewonnen.

Zwar würde es auch in Kalifornien „Trump-Supporters“ geben, diese seien aber in der Unterzahl. Die gebürtige Lengericherin sagt: „Die sind meist genau so, wie sie in den Medien dargestellt werden: Dicke Autos, schwenken laut brüllend US-Flaggen und beharren auf ihr Recht, Waffen zu tragen und diese auch zu benutzen.“ Ihre Beobachtung: „Die Republikaner mögen zwar in der Unterzahl sein, sie sind aber lauter.“ Wie „ihr Idol“, fügt sie ironisch hinzu.

Auch in ihrem Freundeskreis gebe es Unterstützer des US-Präsidenten: „Ich mag sie trotzdem sehr. Das Thema Politik ist dann aber ein rotes Tuch. Da gehen Freundschaften und manchmal sogar Beziehungen kaputt.“ Und mit Blick auf vergangene Wahlen stellt sie fest, dass diesmal die Stimmung anders sei. „Alles hat sich zugespitzt, der Ton hat sich verschärft. Gleichzeitig kann man dem Thema nicht entkommen – es ist omnipräsent.“ Republikaner wählen republikanisch, Demokraten demokratisch – das sei immer so gewesen, anders sei nun: „Was man wählt ist eine Lebenseinstellung. Die Republikaner beharren auf ihren Waffen und haben Angst, dass die Demokraten sie ihnen wegnehmen.“

Dass sich der Ton verschärft hat und die Gesellschaft gespalten ist, liege nicht zuletzt am Präsidenten: „Er lebt das alles vor. Er ist Rassist, leugnet die Wissenschaft und hetzt gegen Minderheiten.“ Was eine Wiederwahl Trumps angeht, zeigt sich Dorothe Rahe Dittmann besorgt: „Das wäre für die Umwelt, für Randgruppen und die Beziehungen zu anderen Staaten sehr schlecht.“ Auch sie wäre dann betroffen: „Ich glaube, dass für mich und meinen Besuch aus Deutschland die Ein- und Ausreisebedingungen verschärft werden könnten.“

Und Gegenkandidat Biden? Der sei ebenfalls nicht sehr beliebt: „Es ist wie bei der Wahl 2016 mit Hillary Clinton. Es gibt keinen richtigen Gegenkandidaten. Den Job will keiner machen, weil Trumps Nachfolger enorm aufräumen muss.“

Biden – so die Meinung aus dem Umfeld der Deutschen – sei „zu alt“, spreche nicht alle gesellschaftlichen Gruppen an und sei nichtbereit zu polarisieren, wenn es nötig wäre. Anders dagegen Trump: „Er liebt die Show. Und das beeindruckt die Menschen.“ Für Biden spreche: „Er war Vize unter Barack Obama, der sehr beliebt war.“

Allein die Corona-Krise, die in den USA bereits mehr als 220 000 Menschen das Leben gekostet hat, sei der Beleg für die Inkompetenz Trumps: „Er hat die Lage nicht unter Kontrolle. Zwar sinken zur Zeit die Zahlen und ab nächster Woche öffnen bei uns die Schulen wieder. Aber ich glaube, dass es zu einer zweiten Welle kommen wird. Davor habe ich sehr viel Angst.“

Sie und ihre Familie würden das Haus seltener verlassen als vor der Pandemie: „So ist es bei vielen von uns. Man trifft sich immer mit den gleichen Leuten. Wenn Maskenpflicht besteht, halten sich die meisten daran und zeigen Vernunft.“

Und was ist ihr Wunsch? „Dass die US-Amerikaner Vernunft zeigen und Trump abwählen.“