Zwei Techniken – zwei Formate

Ihre Techniken unterscheiden sich ebenso wie das Format ihrer Bilder. „Farbimpressionen in Acryl und Aquarell“ haben Helga Vahrenhorst und Ove Ochs ihre Ausstellung getitelt. Vom 26. Oktober bis 18. Dezember sind die Bilder in der „kleinen Galerie“ der Volkshochschule zu sehen.

Kennengelernt haben sich die beiden Künstler im Malkreis „Grüne Erde“. Der hat sich schon vor Jahren aufgelöst, die Verbindung zwischen den beiden ist geblieben und mündet jetzt in einer weiteren gemeinsamen Ausstellung.

Expressive Stillleben, angedeutete Landschaften – „ich zeige einen Querschnitt meiner Werke“, beschreibt Helga Vahrenhorst die von ihr ausgewählten Bilder. Mit dem Malen angefangen hat sie vor rund 25 Jahren. „Davor hatte ich aber schon als Lehrerin Kunst unterrichtet“, erzählt die Lengericherin. Ihre ersten Schritte als Künstlerin hat sie in einem Kursus der Volkshochschule unternommen. Viele Fortbildungen schlossen sich an, gleichwohl sagt sie im Gespräch mit den WN, „ich habe mich autodidaktisch fortgebildet“.

Ob Ölkreide oder Aquarell, der Acrylmalerei gehört ihre Leidenschaft. „Das kommt meiner Technik entgegen“, erläutert sie, dass sie ihre Bilder Schicht um Schicht aufbaut. Die Aussage bezieht sie nicht nur auf die Malweise, sondern ausdrücklich auch auf die Formate. „Ich setze zuerst einige Linien oder Farbflächen. Schicht für Schicht baut sich daraus dann das Werk auf“, beschreibt sie ihr Vorgehen an der Leinwand. Ob am Ende Figuren zu sehen sind oder eine angedeutete Karte Europas – „wenn ich anfange, weiß ich noch nicht, wie das fertige Bild aussehen wird“, lässt sie ihrer Fantasie freien Lauf.

Etwas anders gestaltet hat sich der künstlerische Werdegang von Ove Ochs. „Ich bin mit Aquarellmalerei angefangen und daran hängen geblieben“, berichtet er mit einem Schmunzeln. Andere Techniken habe er ausprobiert, aber immer wieder zum Aquarell zurückgefunden.

„Kunst war mein Lieblingsfach in der Schule“, kommt der Tecklenburger auf die Anfänge seines künstlerischen Schaffens zu sprechen. Doch dann lag sein Talent „jahrzehntelang brach“, wie er es beschreibt. Erst nach seiner Pensionierung greift er wieder zu Pinseln und Farben. Nach wie vor besucht er Aquarellkurse. Den eigentlichen Grund dafür verrät er mit einem schelmischen Grinsen: „Wir machen alle zwei Jahre eine Malreise.“ Auch dabei entstehen dann vorwiegend gegenständlich ausgeführte Gemälde.

„Farbimpressionen in Acryl und Aquarell“ sind vom 26. Oktober bis 18. Dezember zu den Öffnungszeiten in der "kleinen Galerie“ in der Volkshochschule, Bahnhofstraße 106, zu sehen.