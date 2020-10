Ein Fest unter Corona-Bedingungen

Passend zur Vorbereitung auf die „stille Zeit im November“, in der zum Toten- und Ewigkeitssonntag und zu Allerheiligen auf den Friedhöfen die Gräber besucht werden, beschäftigte sich das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde während seiner jüngsten Sitzung mit mehreren Friedhofsangelegenheiten. In den Blick genommen wurden zudem die Gottesdienste während der Advents- und Weihnachtszeit und die Frage, welche Regelungen in Zeiten der Corona-Pandemie zum Tragen kommen.

Die Pläne für die Advents- und Weihnachtszeit sehen statt auf wenige Tage konzentrierter Großveranstaltungen mehrere kleinere Gottesdienste und Aktionen auf einen längeren Zeitraum verteilt vor. Zudem soll es digitale Angebote geben.

So werden an allen vier Adventssonntagen die Gottesdienste gestreamt und können zuhause angesehen werden. Für den Heiligabend wird es wieder einen „Gottesdienst aus vier Kirchen“ geben. Er wird vorher in den Kirchen mit den Pastoren und den Presbytern aufgenommen und kann – ähnlich wie zu Ostern – daheim angesehen werden.

Elke Hoffmeier und die Theatergruppe Wechte können in diesem Jahr zu Heiligabend kein gewohnt großes Krippenspiel aufführen. Dafür üben die Kinder schon bald und werden in kleinerer Besetzung „Adventsstücke“ an jedem Adventssonntag in den Gottesdiensten der Bodelschwingh-Kirche zeigen. Das Bläserensemble der Stadtkirche wird in der Adventszeit in der Lengericher Innenstadt unterwegs sein und „Kurrende blasen“.

Zudem weist die Kirchengemeinde darauf hin, dass der Besuch der Heiligabendgottesdienste nur mit Anmeldung möglich sein wird. Diejenigen, die an den fünf Gottesdiensten in der Stadtkirche oder an den je zwei Gottesdiensten in der Hohner Kirche, in der Bodelschwingh-Kirche und in der Johanneskirche teilnehmen möchten, müssen sich eine Woche vorher bei noch zu bestimmenden Mitgliedern der Gemeinde melden.

Die Uchte morgens am 1. Weihnachtsfeiertag wird nicht angeboten. Dafür wird es kurz vor Heiligabend einen zusätzlichen Außengottesdienst mit dem Bläserchor geben. Zu Heiligabend werden die Hohner Gemeindeglieder nachmittags Besuch von Pfarrer Klöpper auf einem besonderen Gefährt bekommen. Auch Adventsandachten draußen an ungewöhnlichen Orten sind in Planung. Die Hohner Kirche soll in der Adventszeit in eine „Weihnachtskirche“ verwandelt werden und für Besuche offenstehen.

Die Planungen stehen laut Presbyterium unter dem Vorbehalt, dass die Pandemie nicht noch weitere Beeinträchtigungen des kirchlichen Lebens erfordert.

Die Friedhofssatzung wurde dahin gehend geändert, dass es nun auf dem Hohner Friedhof neben den Reihenurnengräbern auch Wahlurnengräber in der gärtnereibetreuten Gemeinschaftsurnenanlage geben soll. Das heißt, Familien und Partnerschaften können ihren Urnenplatz nebeneinander im Gemeinschaftsgräberfeld aussuchen, teilt das Presbyterium mit. Langfristig sei eine ähnliche betreute Gemeinschaftsurnengräberanlage auch auf dem Lengericher Friedhof geplant.

Weiterhin wird laut Pressemitteilung gerade an der Verwirklichung von zwei Baumgraburnenanlagen auf dem neueren Teil des Lengericher Friedhof gearbeitet. Auf dem alten Friedhof werden außerdem die über 100 Jahre alten historischen Tore Anfang 2021 restauriert und können erhalten bleiben.

Am Toten- und Ewigkeitssonntag, 22. November, werden die Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie anders als gewohnt stattfinden. In der Friedhofskapelle findet keine Andacht mit der Verlesung der Verstorbenen statt, da die Kapelle für alle Angehörigen zu klein ist. Stattdessen werden alle Verstorbenen im Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche verlesen.

In der Hohner Kirche werden am Ewigkeitssonntag zwei Gottesdienste angeboten mit Verlesung der Toten aus dem Pfarrbezirk Ost und derer, die auf dem Hohner Friedhof bestattet worden sind: einer um 9.30 Uhr und einer um 11 Uhr. In der Bodelschwingh-Kirche werden um 9.30 Uhr die Namen der Verstorbenen aus dem Pfarrbezirk West aus dem letzten Kirchenjahr verlesen. In der Johanneskirche gibt es ebenfalls zwei Gottesdienste mit Verlesung der Namen der Verstorbenen aus dem Pfarrbezirk Süd: um 9.30 Uhr und 11 Uhr. Zum früheren Gottesdienst sind insbesondere die Familien eingeladen, die einen Angehörigen von November 2019 bis circa Mai 2020 verloren haben. Der spätere richtet sich entsprechend an die trauernde Familien mit Verstorbenen von Mai bis November 2020.

Wegen der Corona-bedingten begrenzten Anzahl an Plätzen in der Johanneskirche wird um Anmeldung gebeten. Bärbel Haar vom Trägerverein nimmt sie von Montag, 9. November, bis Freitag, 13. November, täglich von 9 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr telefonisch entgegen ( 0 54 81/ 84 75 788).