Ab Dienstag gilt wieder ein Besuchsverbot in der Helios-Klinik. Dieser Entscheidung ist nach Angaben des Krankenhauses getroffen worden, um die Sicherheit von Patienten, Mitarbeitenden und Besuchern zu gewährleisten. Das Besuchsverbot gilt bis auf Weiteres.

Konkret heißt das, dass Patienten nur noch in Absprache mit den diensthabenden Ärzten und in klar definierten Ausnahmefällen Besucher empfangen dürfen. Eine Ausnahme vom Verbot gilt für Angehörige von Palliativpatienten und schwerkranken Patienten am Lebensende. Zudem gibt es Ausnahmen für Eltern, wenn die Patienten Kinder sind.

Derzeit werden in der Klinik an der Martin-Luther-Straße drei mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär versorgt. „wie bereits im Frühjahr wird auch jetzt wieder eine Station ausschließlich für solche Fälle frei gehalten“, erklärt Janine Koop, Pressesprecherin der Klinik, auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten.

Für Patienteneigentum (beispielsweise Kleidung und Hilfsmittel), das dringend benötigt wird, ist eine zentrale Annahmestelle an der Rezeption im Eingangsbereich der Klinik eingerichtet worden. Dort können Koffer und Taschen bis 18 Uhr abgegeben werden.

Auslöser für das Besuchsverbot sind die stark steigenden Infektionszahlen im Kreis Steinfurt, heißt es von Seiten der Klinik. Für Lengerich hat das Kreisgesundheitsamt für Montag (Stand 10 Uhr) zehn nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen gemeldet. Gegenüber Freitag ist das eine Steigerung um 150 Prozent.

„Wir sind uns bewusst, dass ein erneutes Besuchsverbot den Patienten und ihren Angehörigen viel abverlangt. Wir bitten alle Angehörigen, sich an die Regelung zu halten, um die Ausbreitung des Infektionsgeschehens einzugrenzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Helios-Klinik.