Vor zweieinhalb Wochen war die Hoffnung groß, am ersten Adventswochenende den Krippenmarkt durchführen zu können. Die Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) hatte aufgrund der damals geltenden „Hygiene- und Infektionsstandards“ für NRW ein entsprechendes Konzept entwickelt. Das ist seit gestern Makulatur. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Krippenmarkt abzusagen“, erklärt Heike Denter im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten .

Die rasant steigenden Infektionszahlen ließen keine andere Wahl, begründet das sich primär um die Organisation kümmernde WGL-Mitglied. Der Wunsch, dass die Besucher gesund kommen sollen, einen schönen Tag haben und gesund wieder gehen, „lässt sich nicht mehr verwirklichen“. Das von ihr vor zweieinhalb Wochen verkündete Ziel, den Lengericherin „in einer verrückten Zeit ein wenig Normalität und weihnachtliche Stimmung“ zu bieten, sei unerreichbar geworden.

Anfang Oktober schien der Krippenmarkt machbar

Mit dem ausgearbeiteten Konzept sowie den entsprechenden Vorgaben zur Einhaltung der Hygieneregeln habe es zum damaligen Zeitpunkt realisierbar erschienen, weihnachtliches Flair in die Innenstadt zu bringen. Trotz weiter auseinander stehender Buden im Bereich vom Bodelschwinghplatz bis in die Bahnhof- und Münsterstraße hinein.

Jetzt sehe es so aus, dass Besucher, die auf dem Parkplatz hinter der Rettungswache ihr Fahrzeug abstellen, von dort bis in die Stadt und dann die ganze Zeit über einen Mund-Nasenschutz tragen müssten. „Das ist niemandem zuzumuten“, sagt sie und räumt gegenüber den WN ein, „dann würde ich auch mit meiner Tochter nicht den Krippenmarkt besuchen“.

Über das Wochenende habe der WGL-Vorstand intensiv beraten, ob der Krippenmarkt nicht doch noch veranstaltet werden könnte. „Letztlich blieb uns keine andere Wahl. Die Gesundheit der Bürger steht über allem“, so Heike Denter. Die Werbegemeinschaft könne und wolle nicht die Verantwortung dafür übernehmen, das nach dem Krippenmarkt die Infektionszahlen in der Stadt in die Höhe schießen.

Zudem sei es auch eine Frage des Geldes. Die WGL könne sich nicht in Kosten stürzen, die zum Klotz am Bein werden würden. „Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr bedauerlich, dass damit auch der geplante verkaufsoffene Sonntag hinfällig wird.“ Gerade für die Geschäftsleute wäre das wichtig gewesen.

Stattfinden wird, so der Stand gestern, die Krippenausstellung des Vereins Offensive Lengerich. Wie berichtet, werden die Exponate allerdings nicht in der Stadtkirche aufgebaut, sondern in den Schaufenstern des ehemaligen Sportgeschäfts Dierker am Rathausplatz präsentiert. Das Gebäude wird geschlossen bleiben. Kleiner Trost: Die Krippen werden bis zum 6. Januar (Heilige drei Könige) dort zu sehen sein.