Das Geld wird später gezählt

Der Weltspartag ist ein fester Bestandteil im Kalender aller Kinder. Oder war es zumindest in vergangenen Jahrzehnten. Wer erinnert sich nicht an die innere Aufregung, wenn die Blechsparbüchse auf den Kundentresen gestellt, der Angestellte aus einem dicken Bund zielsicher den richtigen Schlüssel fischte, die Dose öffnete und der Inhalt – immer nur Münzen – gezählt wurde. Anschließend wurde der Zuwachs an Guthaben ins Sparbuch eingetragen. Die Zehn-Mark-Grenze wurde nur selten überschritten.

Aus und vorbei, insbesondere in Corona-Zeiten? Nein. Die Stadtsparkasse Lengerich hat ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet, damit am 29. und 30. Oktober die Sparschweine geleert werden können. Und ein Geschenk gibt es auch für junge Sparer. Früher gab‘s mal ein Bilderbuch, mal ein Malbuch mit Stiften.

Oft heißt es, Sparen sei eine deutsche Tugend. Ist es aber nicht, zumindest sind die Deutschen dabei nicht alleine, schreibt die Stadtsparkasse. So riefen Mitte der 1920er Jahre Delegierte aus 27 Ländern den Weltspartag ins Leben: Der erste Weltspartag war am 31. Oktober 1925 und findet in diesem Jahr – trotz Corona – zum 95. Mal statt.

Das Ziel, schon in jungen Jahren Geld zur Seite zu legen und ein Vermögen aufzubauen, ist heute genauso wichtig wie damals – trotz niedriger Zinsen. Die Tradition des Weltspartages soll unter der Corona-Pandemie nicht leiden. Geleert werden die Spardosen der Jüngsten unter Einhaltung aller Hygienevorgaben und Schutzvorschriften. Das Geldinstitut weist auf folgende Besonderheiten hin: Spardosen werden an beiden Tagen ausschließlich an der Hauptstelle am Rathausplatz geleert. Um eine Schlangenbildung im Gebäude zu vermeiden, werden die Spardosen über ein Fenster am Rathausplatz entgegengenommen. Die Spardosen werden geleert und in Safe-Bags umgefüllt. Die Zählung des Geldes erfolgt nicht – wie sonst üblich – sofort, sondern erst an den Folgetagen. Dadurch ist eine schnellere Abwicklung gewährleistet und längere Wartezeiten können vermieden werden.

Sparbücher werden nicht angenommen, sie können beim nächsten Sparkassenbesuch nachgetragen werden. Schulpflichtige Kinder und Erwachsene müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Volksbank Münsterland Nord verzichtet in diesem Jahr auf eine zentrale Aktion zum Weltspartag. Dadurch soll ein großes Besucheraufkommen vermieden werden, zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter, erklärt Patrick Grubba auf Nachfrage der WN. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas Größeres zu diesem Termin machen können, denn Sparen ist und bleibt wichtig“, sagt der Pressesprecher.

Er weist zudem darauf hin, dass es in der Niedrigzinsphase bessere Anlagemöglichkeiten als das klassische Sparbuch gebe. Dass die Sparquote bundesweit von 10,9 auf 15 Prozent gestiegen sei (Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken), führt er darauf zurück, dass Menschen in Corona-Zeiten nicht so ausgabe- und konsumfreudig seien. Nach Einschätzung des Verbandes dürfte die Sparquote (Verhältnis von Erspartem zu verfügbarem Einkommen) auch im nächsten Jahr noch erhöht bleiben, um danach wieder auf einen Wert um elf Prozent zurückzugehen.