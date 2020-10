Mit großem Bedauern hat der Vorstand des Imkervereins Lengerich beschlossen, die für den 8. November vorgesehene Versammlung zur Völkermeldung aufgrund der aktuellen Situation der Pandemie ausfallen zu lassen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die letzte Versammlung der Imker im Bienenjahr dient gewöhnlich neben dem Erfahrungsaustausch vor allem der Vorausschau auf das kommende Jahr und der Sicherheit: Über den Verein wird die Zahl der bestehenden und erwarteten Bienenvölker an die Landwirtschaftskammer gemeldet. Nur für gemeldete Völker besteht Versicherungsschutz.

Das betrifft auch Neuimker insofern, als sie jetzt schon die Völker versichern müssen, die sie im kommenden Jahr erst anschaffen möchten. Für alle Imker gilt, dass die Völkermeldung kein Ersatz dafür ist, ihre Bestände bei der Tierseuchenkasse zu melden. Wer dies unterlässt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Zu drohendem Bußgeld kommt noch, dass im Fall eines Schadens keine Entschädigung gezahlt wird. Darauf weist der Verein ausdrücklich hin.

Der Imkerverein bittet darum, die Anzahl der eingewinterten Bienenvölker bis zum 1. Dezember per Post an den Vorsitzenden Andreas Noll oder per E-Mail (kontakt@imkerverein-lengerich.de) zu melden. Weiter bittet der Verein alle Mitglieder, freiwillig die Standorte der Völker mitzuteilen.

Die vom Veterinäramt empfohlene Sanierung der Bienenvölker, bei denen bakteriologisch Amerikanische Faulbrut nachgewiesen wurde, ist auf allen betroffenen Ständen abgeschlossen. Jetzt kann mit der amtlichen Nachuntersuchung begonnen werden. Das kann bei mehr als 200 Imkern im Sperrgebiet etwas dauern, aber der Verein schaut dem Verfahren und dem kommenden Bienenjahr nach eigenen Angaben mit Zuversicht entgegen.