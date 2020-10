Es ist keine einfache Zeit für einen Verein, der mit gesammelten Spenden Gutes tun will. So beschreiben Vorsitzender Frank Derner und Schriftführerin Sylvia Mathäa die Situation der Sternschnuppe. „Das Ergebnis wird deutlich niedriger ausfallen als in den Vorjahren“, bringt es Frank Derner auf den Punkt. Die Zeiten, in denen die Sternschnuppe die Kinderonkologie im Uniklinikum Münster mit fünfstelligen Euro-Beträgen unterstützt hat, sind vorbei. Zumindest in diesem Jahr.

Da alle großen Veranstaltungen seit März abgesagt worden sind, gibt es keine Vereine und Organisationen, die mit dem Verkaufserlös ihrer Stände die Sternschnuppe unterstützt haben. „Man merkt deutlich, dass die Corona-Pandemie das Leben einschränkt“, stellt Sylvia Mathäa nüchtern fest. Das trifft auch für Aktionen des Vereins zu.

Derzeit läuft eine Kronkorken-Aktion in Zusammenarbeit mit der Firma Prezero. In verschiedenen Geschäften stehen Behälter für diese Flaschenverschlüsse. Über die Resonanz freuen sich die beiden Vorstandsmitglieder. So habe ein Privatmann eine ganze blaue Tonne voll Verschlüssen an der zentralen Sammelstelle auf dem städtischen Bauhof abgegeben. Unter dem Strich, das ist den beiden klar, werde dabei kein großer Betrag zusammenkommen.

Eine weitere, kleine Einnahmequelle ist der Verkauf von Herbstbasteleien und selbst gemachter Marmelade im Unikat an der Bahnhofstraße. „Gerade die Marmelade ist ein Renner“, berichtet Sylvia Mathäa. Ein Lichtblick, denn die sonst üblichen Kontakte zu vielen Menschen – Stichwort Kuchenspende – fehlen beiden. Ideen für weitere Aktionen haben sie, derzeit wägen sie ab, ob sich beispielsweise der Aufwand für den Verkauf selbst gebackener Plätzchen lohnt.

Und dann spricht Sylvia Mathäa noch einen wunden Punkt an. Im Februar war die Sternschnuppe von einem großen Modehaus in Osnabrück als Empfänger eine VIP-Spendenaktion ausgewählt worden. Im März sollte die Spende überreicht werden. „Dann kam Corona dazwischen und wir haben nichts mehr gehört“, sagt sie. Ende der Woche will sie erneut zum Telefonhörer greifen und nachhaken. Die Begründung des Modehauses, Corona habe alles über den Haufen geworfen, lässt sie nicht gelten. „Die Aktion lief im Februar“, will sie weiter für die Sternschnuppe kämpfen.

