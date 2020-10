Es waren wohl dramatische Momente für die junge Mutter und ihr achtmonatiges Baby, als im Mai diesen Jahres der Kindsvater damit drohte, sie alle umzubringen. Zu verantworten hatte sich der 24-jährige Mann jetzt vor dem Amtsgericht Tecklenburg wegen gefährlicher Körperverletzung und seinen ausgesprochenen Todesdrohungen.

Die junge Familie lebte zur Tatzeit in einer Wohnung in Lengerich. Nach Aussagen der Frau gab es immer wieder Streitigkeiten um Geld, und sie sei auch mehrfach von ihrem Partner geschlagen worden. Am 20. Mai dieses Jahres eskalierten die verbalen Streitigkeiten. Der Angeklagte gab an, „ausgeflippt“ zu sein. Als Grund nannte er, dass andere Männer in der Wohnung Drogen konsumiert hätten, und das in Anwesenheit des Baby. „Davor wollte ich mein Kind schützen.“

Als nicht sehr glaubwürdig wertete der Richter diese Einlassungen, zumal der Angeklagte – der sich als Ex-Junkie bezeichnete – gerade zugegeben hatte, selbst regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Der Aussage der jungen Frau schenkte das Gericht demgegenüber mehr Vertrauen. Ihre Schilderungen seien plausibel und nachvollziehbar.

Danach habe der Angeklagte die Frau erheblich am Knie verletzt. als er eine Tür zuschlug. Anschließend sei er ins Schlafzimmer gestürmt und habe ausgeholt, um auf das Kind einzuschlagen. Die Zeugin sei ihm im letzten Moment in den Arm gefallen.

Während der ganzen Zeit habe der Mann Todesdrohungen gegen sich, die Kindsmutter und das Baby ausgestoßen. Dieser Version der Abläufe folgte das Gericht und verhängte deshalb wegen Körperverletzung (in einem minderschweren Fall) und Bedrohung eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Das milde Urteil begründete der Richter unter anderem mit dem teilweisen Geständnis des einschlägig vorbestraften Angeklagten und einer in Aussicht stehenden Drogentherapie. Der Mann hat zusätzlich 150 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten und trägt die Kosten des Verfahrens.