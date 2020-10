Entdeckungsreise durch die Stadt

Was mit einer Ad-hoc-Aktion begonnen hat, ist längst ein fester Bestandteil des Lengericher Lebens. Am Mittwoch ist der 32. Heimatkalender vorgestellt worden. Ab heute ist er in den Filialen der Stadtsparkasse erhältlich.

Achim Glörfeld erzählt bei der Präsentation, was 1989 der Auslöser für die Auflage dieses Foto-Kunstwerkes gewesen ist. „Damals gab‘s Tier-, Kunst- und Spitzwegkalender. Die waren schön, aber beliebig. Aber wir wollten etwas Besonderes.“ Es war schon Spätsommer und so ist in wenigen Wochen der erste Heimatkalender zusammengestellt worden. Die Fotos lieferte das Fotohaus Kiepker, gedruckt hat ihn die Firma Lamprecht – wie auch alle nachfolgenden 31 Jahrgänge.

Eines zeichnet nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse alle 32 Jahrgänge aus. „Sie zeigen die Schönheit und Attraktivität der Region.“ Verantwortlich für die bildliche Umsetzung zeichnet zum 13. Mal Rudolf Kindler . Der Hobby-Fotograf spannt den Bogen von mit Eiskristallen besetzten, im Sonnenlicht glitzernden Bäumen am Niedermarker See bis zur Winteridylle an der Trabrennbahn in Ringel.

Die Frage, wie viel Aufwand hinter jedem einzelnen Motiv steckt, beantwortet der 78-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln. „Ich bin immer mit dem Rädken und meinen Kameras unterwegs“, sagt er dann. Die Motive entdeckt er sozusagen am Wegesrand. Wie beispielsweise das November-Bild, als er vom Berg in die Stadt zurückgekehrt ist.

Das Januar-Motiv bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme. „Ich habe morgens im Garten die Eiskristalle gesehen und mich sofort aufs Rad gesetzt“, erzählt er. Der Weg zum Niedermarker See sei nicht weit, „und nach einer oder zwei Stunden wären die Eiskristalle von der Sonne weg getaut worden“.

Was Achim Glörfeld zu der Bemerkung veranlasst, dass Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Winterbilder mit Schnee noch selbstverständlich gewesen seien. „Heute muss man Glück haben, wenn man ein Schneebild machen will.“ Überzeugt ist er davon, dass die Motive bei vielen Betrachtern eine Reaktion auslösen werden. Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass Freizeit und Urlaub nicht in der Ferne, sondern in heimischen Gefilden verbracht werden.

Der eine werde sagen, da bin ich auch schon gewesen. Bei anderen werde ein Bild vielleicht die Reaktion auslösen, „das will ich mir mal anschauen“. „Der Kalender ist eine Entdeckungsreise durch die Heimat“, fasst es Achim Glörfeld in einem Satz zusammen.

Was sich auch bei der 32. Auflage nicht geändert hat: Das erste Exemplar wird traditionell an den Bürgermeister überreicht. Wilhelm Möhrke lobt die in dem Kalender dargestellten Besonderheiten der Stadt. Und Dr. Alois Thomes, der als Vorsitzender des Heimatvereins Exemplar Nummer 2 erhält, erkennt „Anregungen, die Heimat zu erkunden“.

Wer eines der 2500 Exemplare erhält, sollte es aufmerksam durchblättern. „Das sieht aus wie ein Krokodilskopf“, beschreibt Rudolf Kindler ein Monatsbild. Welches das ist, wird sich im Jahresverlauf zeigen. Man braucht gar nicht so viel Fantasie, um das zu erkennen.