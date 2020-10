Vutz wechselt in den Aufsichtsrat

Dr. Jürgen Vutz , seit 2001 Vorstandsvorsitzender bei W&H und geschäftsführender Gesellschafter, wechselt zum 1. Januar in den Aufsichtsrat. Die Nachfolge als sogenannter CEO (Chief Executive Officer) übernimmt Peter Steinbeck , ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter und bislang Vertriebsvorstand. Ab Jahresbeginn 2021 besteht der Vorstand von W&H damit aus Peter Steinbeck (Vorstandsvorsitzender und Vertriebsvorstand), Dr. Falco Paepenmüller (Technologievorstand) und Martin Schulteis (Finanzvorstand).

Dr. Jürgen Vutz und Peter Steinbeck wurden beide 1999 in die Geschäftsführung des Familienunternehmens berufen. Nach zwei Jahren übernahm Vutz den Vorsitz des Vorstandes. In über 22 Jahren im Vorstand habe er das Unternehmen maßgeblich geprägt, heißt es in einer Mitteilung von Windmöller & Hölscher. Durch kontinuierliche Ausrichtung an den Marktbedürfnissen und Weiterentwicklung der Organisation sei W&H in dieser Zeit stark gewachsen: Von einem Umsatzvolumen von circa 300 Millionen Euro 1999 auf mehr als 900 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Mitarbeiterzahl stieg in diesem Zeitraum von rund 2100 auf 3100.

„Mein wichtigstes Ziel war es immer, W&H zu einem langfristig stabilen und erfolgreichen Unternehmen zu machen. Wir haben viel erreicht und für die nächsten Jahre die richtigen Weichen gestellt. So können wir mit Stolz und voller Optimismus in die Zukunft blicken. Auch wenn Corona uns zurzeit herausfordert, ist W&H als Weltmarktführer auf dem Weg zum Milliardenunternehmen. Damit kann ich beruhigt den Staffelstab an Peter Steinbeck übergeben“, erklärte der promovierte Ingenieur.

Vutz wurde mit Wirkung ab Anfang 2021 in den Aufsichtsrat berufen und werde daher laut Pressemitteilung auch in den nächsten Jahren die Entwicklung des Unternehmens eng begleiten. Einen ganz besonderen Dank spricht die persönlich haftende Gesellschafterin Adelheid Windmöller im Namen aller Gesellschafter aus: „In den über 20 Jahren seiner erfolgreichen Tätigkeit ist Dr. Vutz mehr als nur Vorsitzender des Vorstandes gewesen, er ist Teil der Unternehmerfamilie geworden. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken und freuen uns, dass er als wichtiger Ratgeber auch zukünftig im Aufsichtsrat zur Verfügung steht.“

Sein langjähriger Vorstandskollege und geschäftsführender Gesellschafter Peter Steinbeck, zuständig für die Bereiche Vertrieb und Service, wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Mit diesem Schritt will das im vergangenen Jahr 150 Jahre alt gewordene Unternehmen die Kontinuität in der Führung gewährleisten. Der Wechsel wurde nach Unternehmensangaben langfristig vorbereitet, unter anderem mit der Berufung von Dr. Falco Paepenmüller aus der eigenen Führungsmannschaft 2019 und der Komplettierung des Vorstandes mit Martin Schulteis Mitte dieses Jahres. Auch strategisch soll der eingeschlagene Weg weiter fortgeführt werden.

„Wir verfolgen eine langfristige Unternehmensstrategie, die weiter Bestand hat. Dazu gehören ein starker Hauptsitz mit Fokus auf Technologie in Lengerich, ein leistungsfähiges Komponentenwerk in Tschechien und unsere weltweiten Töchter als regionale Ansprechpartner nah beim Kunden. Ich freue mich auf die erweiterten Aufgaben als Vorstandsvorsitzender und die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und dem W&H Team“, so Steinbeck.