Nein, zur Routine ist es nicht geworden. Das versichern Hans und Florian Lübke übereinstimmend. Dass ihr Autohaus zum sechsten Mal in Folge zu den bundesweit besten Vertriebspartnern des Herstellers Mazda gehört, „freut uns, ist zugleich aber auch Verpflichtung, weiter daran zu arbeiten“, erklärt Hans Lübke.

„Verbessern kann man sich immer und das sollte man auch wollen“, sagt sein Sohn Florian. Intern sei das Team immer am überlegen, was man noch besser für die Kunden machen könnte. Jeder habe individuelle Wünsche, die erfüllt werden sollen. Zudem würden sich auch die Prozesse rund ums Auto ständig ändern.

Seit 2014 haben die Lübkes wohl nicht viel falsch gemacht. Anders sind die jährlichen Auszeichnungen nicht zu erklären. In den Bereichen Service und Verkauf werden die Kunden vom Hersteller befragt. Um in den Kreis der Besten zu gelangen, müssen mindestens 92 Prozent der Kriterien erfüllt werden. „Wir kratzen stellenweise an den 100 Prozent“, sagt Hans Lübke. Die Worte klingen nicht überheblich, sondern drücken aus, was ihm und dem Team am wichtigsten ist: der Kunde.

Ein weiteres Kriterium für den Dealer Excellence Award ist der Marktauftritt. Da liegt das Autohaus Lübke, was den Marktanteil der Marke betrifft, über dem Bundesdurchschnitt. Was wohl auch daran liegen dürfte, dass „jeder Kunde sich gut aufgehoben fühlen soll“, wie es Florian Lübke formuliert.

Die Auszeichnung gilt für das vergangene Jahr und das Coronavirus hat nicht nur im Alltag des laufenden Jahres seine Spuren hinterlassen. Eigentlich werden die Händler im Frühjahr ausgezeichnet, jetzt ist das ein gutes halbes Jahr später der Fall gewesen.

Das Virus hat für ein etwas unruhiges Jahr gesorgt, blicken Vater und Sohn auf die Zeit seit Mitte März und dem Lockdown zurück. Damals musste die Verkaufshalle geschlossen werden. „Nur die Werkstatt galt als systemrelevant und durfte weiterarbeiten“, berichtet Hans Lübke. „Als der Verkauf dann wieder anlaufen durfte, bremste uns zunächst das Hick-Hack um die Kaufprämie und anschließend die ab 1. Juli geltende Absenkung der Mehrwertsteuer und drei Prozentpunkte bis zum Jahresende.“

Normalisiert habe sich die Lage nicht, verweist Florian Lübke darauf, dass er beispielsweise bei der Fahrzeugübergabe an einen Kunden nicht mit diesem gemeinsam im Auto sitzen dürfe, um ihn einzuweisen. Das trifft auch den ganz normalen Service im Autohaus Lübke. „Wenn ein Kunde sein Auto in die Werkstatt bringt, bieten wir ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Das dürfen wir jetzt nicht“, nennt er eine weitere Einschränkung.