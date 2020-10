Am Donnerstag sind der Kreispolizei Steinfurt mehrere Taschendiebstähle gemeldet worden, darunter in Lengerich und Ladbergen. Die Geschädigten waren alle im Lauf des Vormittags in Supermärkten, um einzukaufen. An der Kasse fiel den Opfern auf, dass ihre Geldbörsen gestohlen waren.

In einem Fall wurde bereits kurz nach der Tat mit der im Portemonnaie befindlichen Bankkarte Geld an einem Automaten abgehoben. In einem anderen Fall wurde dies versucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen.

Lassen Sie Handtaschen, Portemonnaies oder Brieftaschen im Restaurant oder im Kaufhaus/Geschäft – selbst bei den kürzesten Anproben – nicht unbeaufsichtigt liegen.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

Hinterlegen Sie die Geheimnummer Ihrer Bank-/Kreditkarten niemals im Portemonnaie oder so, dass sie für andere aufzufinden oder einsehbar ist.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter den Arm.

Seien Sie bei der Annäherung von Fremden vorsichtig und misstrauisch! Diebe lenken ihre Opfer häufig durch Rempler und sonstige Missgeschicke ab. Nicht selten treten Diebe als Duo auf. Der eine lenkt ab, der andere greift zu!

Melden Sie Diebstähle oder verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei. Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung, wenn Sie in solchen Fällen etwas beobachtet haben.