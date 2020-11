Im CDU-Stadtverband ändert sich an der Spitze nichts. Maik Wagner bleibt Vorsitzender. Die Mitglieder haben ihn jetzt in diesem Amt bestätigt, heißt es in einem Bericht der Ortsunion. Dafür gibt es in der Ratsfraktion einen Wechsel. Hartmut Grünagel übernimmt den Vorsitz von Klaus Reiher .

Die Stimmung bei der Zusammenkunft unter Pandemie-Bedingungen war gut, obwohl von Normalität aufgrund der Hygieneregeln keine Rede sein konnte, schreibt der Stadtverband. Der Rückblick von Maik Wagner auf die Kommunalwahl fiel kurz und bündig aus. Die CDU habe ihre Stellung im Rat trotz der niedrigen Wahlbeteiligung halten können. Die Fraktion zählt nun elf Köpfe, davon sind sieben Direktmandate. Das Ziel, stärkste Fraktion zu werden, habe die Ortsunion aber knapp verfehlt.

Der Vorsitzende machte in seinem Bericht zudem deutlich, dass er mit Blick auf das Ergebnis der CDU auf Kreisebene zwar weiteren Gesprächsbedarf sehe, dass das aber die konkrete Arbeit vor Ort nicht beeinflussen dürfe. Ganz im Gegenteil: „Die Fraktion ist gut aufgestellt. Mit Hartmut Grünagel haben wir einen sehr guten neuen Fraktionsvorsitzenden, wir freuen uns auf die politische Arbeit im Rat und mit unserem Bürgermeister“, stellte Maik Wagner fest.

„Solange Corona das neue Maß der Normalität ist, hat das natürlich auch Einfluss auf die Arbeit in der Partei“, konstatierte er. Der Stadtverband präsentierte sich geschlossen. Bei den Wahlen wurden Maik Wagner (Vorsitzender), Elke Roggenland (erste Stellvertreterin) und Marion Albermann (zweite Stellvertreterin) jeweils einstimmig gewählt. Hartmut Grünagel bleibt Schriftführer, Hagen Vogel wurde als Schatzmeister bestätigt. Den neu gewählten Vorstand komplettieren Dr. Stephan Christoph, Andreas Howe, Marcel Lammerskitten, Ralf Niggenaber und Heike Weiß als Beisitzer. Die Pressearbeit wird künftig von Dr. Martin Schwarz und Detlef Dowidat verantwortet.

In weiteren Wahlen wurden die Delegierten für die anstehenden Arbeiten auf Landes- und Bundesebene bestimmt. „Wir nutzen die Versammlung nicht nur zu Wahlen, sondern auch, um einfach mal Danke zu sagen,“ so Maik Wagner. Klaus Reiher, der langjährige Orts- und Fraktionsvorsitzende, steht der Ratsfraktion noch mit Rat und Tat zur Seite, hat aber den Generationenwechsel im Rat mit eingeleitet. Der Vorsitzende dankte ihm für viele Jahre aktiver und engagierter Mitarbeit.