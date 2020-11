Radfahren in Lengerich: Spaß oder Stress?

Lengerich -

Macht Fahrradfahren in Lengerich Spaß oder artet es mehr in Stress aus? Eine Antwort auf diese und viele weitere Fragen will der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs im Rahmen einer Online-Umfrage erhalten.