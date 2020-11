Heizungen in den Kirchen

Lengerich/Ladbergen/Lienen/Tecklenburg -

Von Michael Baar

Wegen einer Heizungsanlage, die den Anforderungen in Corona-Zeiten bezüglich Luftumwälzung nicht entspricht, braucht in den Kirchengemeinden kein Gottesdienst ausfallen. Allerdings sollte sich Gläubige darauf einstellen, dass es kühler ist als sonst in den Gotteshäusern.