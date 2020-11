An der Lösung wird seit Wochen gearbeitet

Lengerich -

In einem Antrag fordert die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen eine bessere Steuerung der Rad- und Fußweg-Ampel an der Werkseinfahrt Dyckerhoff. Der Planungsausschuss soll sich am 26. November damit befassen. Was im Unternehmen für Verwunderung sorgt. Es arbeitet nach eigenen Angaben schon seit Wochen mit Kreis und Stadt an einer Lösung.