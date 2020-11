Lengerich -

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am Freitagabend in Lengerich die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung verletzt worden. Während des Brandeinsatzes kam es in der Wohnung in der Dürerstraße zu einer Durchzündung, sodass auch Gebäudeschaden entstand. Alle übrigen Nachbarn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.