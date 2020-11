Um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am Freitag in einem Verfahren vor dem Amtsgericht in Tecklenburg gegangen. Da der Angeklagte aus Ladbergen den Beamten vor rund einem Jahr nicht nur verbal angegriffen, sondern auch mit seinem Handy gefilmt hatte, lautete die Anklage zusätzlich auf „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“.

Dabei handelt es sich um einen Tatbestand nach Paragraf 201 des Strafgesetzbuches. Darin heißt es, dass derjenige, der das nicht-öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einem Tonträger aufnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafebestraft wird. Ein Paragraf, der angesichts des massenhaften Gebrauchs des eigenen Smartphones zur angeblichen Beweissicherung immer häufiger angeklagt wird.

Mit einer Geschwindigkeitsmessung in Lengerich am 1. November 2019 (Allerheiligen) begannen die Ereignisse, die den 46-Jährigen jetzt auf die Anklagebank brachten. Aufgebracht und aggressiv sei der Angeklagte den kontrollierenden Polizeibeamten angegangen, so die Staatsanwältin in ihrer Anklageverlesung. Nachdem der Angeklagte bemerkt habe, dass er geblitzt worden war, habe er auf der Fahrbahn gewendet und sei zur Kontrollstelle zurückgefahren.

Ab hier unterscheiden sich die Aussagen des Angeklagten, der ohne einen Verteidiger erschienen war, von denen des als Zeugen vernommenen Polizeibeamten. Während der Angeklagte behauptete, er habe nur höflich gefragt, wie hoch seine Geschwindigkeitsüberschreitung gewesen sei, beschrieb der Beamte die Situation ganz anders: „Er kam auf mich zu und begann lautstark auf mich einzureden: Warum messen Sie hier? Heute ist Feiertag! Haben sie nichts Besseres zu tun?“ Als der Polizist eine Personen- und Führerscheinkontrolle bei dem aufgebrachten Mann durchführen wollte, habe dieser ihm – nach einem kurzem Disput – den schon ausgehändigten Führerschein entrissen und sei davon gefahren.

Dass er während der Auseinandersetzung die ganze Zeit mit seinem Handy gefilmt habe, bestritt der Angeklagte nicht. „Um Beweise zu haben,“ wie er sagte. Beweisen sollten die Aufnahmen einen tätlichen Angriff des Beamten, so die Hoffnung des Mannes aus Ladbergen, der die Aufnahmen dem Gericht bereitwillig vorspielte. Das sahen Gericht und Staatsanwaltschaft dann allerdings ganz anders. Auf dem Video war zu hören, wie der Angeklagte den Polizisten mehrfach auffordert, ihn doch zuschlagen, und der Beamte mit ruhiger Stimme darauf hinweist, dass es verboten sei, ihn bei der Arbeit zu filmen.

So war es wenig überraschend, dass das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte und den Mann zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilte. Darüber hinaus hat er die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen zu tragen.