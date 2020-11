Klare Regeln für den Kirchgang

Die Corona-Pandemie hält die evangelische Kirchengemeinde und deren Leitungsgremium in Atem und erfordert immer wieder neue Entscheidungen angesichts der sich ständig verändernden Infektionslage. So beschäftigte sich das Presbyterium in seiner digitalen Sitzung im November mit aktuellen Konsequenzen der Pandemie für das kirchliche Leben.

Momentan fallen in der Kirchengemeinde sowohl die Konfirmandengruppen als auch die Gemeindegruppen als auch die Probenarbeit der Chöre aus. Gottesdienste werden unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln nach wie vor gefeiert. Für Küsterinnen, Presbyter und Gottesdienstbegleiter bedeute das eine Menge mehr Arbeit, Mitdenken und Aufwand, heißt es in einer Mitteilung des Presbyteriums.

Nachdem im Frühjahr eher wenige Menschen aus Sicherheitsgründen die evangelischen Gottesdienste besuchten, habe sich die Zahl der Gottesdienst-Interessierten wieder gut erholt. „Die Gemeindeglieder spüren, dass die Kirchengemeinde nicht nur die seelische Versorgung, sondern auch die Verantwortung für die Gesundheit sehr ernst nimmt“, konstatiert das Leitungsgremium der Gemeinde. Daher akzeptierten die Gottesdienstbesucher die Abstands- und Hygieneregeln und neuerdings auch die ständige Maskenpflicht während der Gottesdienste.

Wegen der jetzt verschärften Kontaktbeschränkungen mussten einige Planungen für die Adventszeit aufgegeben werden. Da Elke Hoffmeier im November nicht mit ihrer großen Theatergruppe üben kann, müssen die geplanten Adventsstücke der Kinder in den Adventsgottesdiensten der Bodelschwingh-Kirche entfallen. Auch die von Pastor Harald Klöpper geplante „Weihnachtskirche“ im Hohner Gotteshaus kann wegen des aktuellen Kontaktverbotes nicht realisiert werden. Dafür gibt es Überlegungen, die Hohner Kirche in der Adventszeit besonders „strahlen“ zu lassen. Das angedachte besondere Außen-Lichtkonzept könne dann auch von weitem und mit Abstand genossen werden, heißt es.

Das Presbyterium einigte sich nun zudem darauf, wie das Anmeldeverfahren für Heiligabend-Gottesdiensten ablaufen soll. Für die Stadtkirche, die Hohner Kirche und die Johanneskirche wird nach dem Ewigkeitssonntag auf der Internetseite der Kirchengemeinde ein digitales System geschaltet, mit dem man sich bis zum dritten Advent, 13. Dezember, zu einem der angebotenen Heiligabend-Gottesdienste anmelden kann. Für die Bodelschwingh-Kirche werden für die vorhandenen je 60 Plätze in den zwei Gottesdiensten ab dem 23. November telefonisch bei Mitgliedern des Presbyteriums Anmeldungen entgegengenommen. Vorher ist eine Anmeldung nicht möglich.

Das digitale Anmeldesystem wird Pfarrer Klöpper für seinen Gottesdienst am Volkstrauertag, 15. November, ab 15 Uhr, in dem des Bombenangriffs auf Hohne gedacht wird, schon auf seine Tauglichkeit testen. kündigt das Presbyterium an. Wer an dem Gottesdienst teilnehmen möchte, kann über die Homepage der Kirchengemeinde auf das Anmeldeprogramm zugreifen.

Da die Lengericher Kirchmeisterin Ute Miensopust während der vergangenen Kreissynode in den Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Tecklenburg gewählt wurde, musste die Lengericher Kirchengemeinde eine neue Vertretung für die Kreissynode wählen. Für diesen Posten wählte das Presbyterin Ingrid Stöppel und als ihre Stellvertreterin Elke Hoffmeier. Weiterhin wurden aus den verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinde und aus den kirchlichen Arbeitsbereichen die Mitglieder des Gemeindebeirates berufen. Der Gemeindebeirat soll bei der Planung und Koordinierung der Gemeindearbeit, bei der Vorbereitung und Durchführung von Gemeindeveranstaltungen sowie bei der Beratung von Einzelfragen der Gemeindearbeit mitwirken.

Weiterhin informierte sich das Presbyterium über die Entwicklung der geplanten Bebauung des kleinen kircheneigenen Grundstücksquartiers an der Lucas-Cranach-Straße. Aus dem Trägerverein der Bodelschwingh-Kirche informierte Marion Kuhlmann, dass der Aktivenkreis demnächst auf dem Wochenmarkt Gebasteltes, Gestricktes und Selbstgemachtes anbieten wird.