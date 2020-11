Wenn es um die Schülerinnen und Schüler sowie deren Unterricht geht, steht Musikschulleiterin Stefanie Bloch auf dem Gaspedal. Am späten Mittwochnachmittag der vergangenen Woche kamen die Regularien, unter denen der Unterricht an Musikschulen fortgesetzt werden kann. Am Donnerstagmorgen hat sie schon die Antwort des Fachdienstes der Stadtverwaltung, am Nachmittag läuft der Unterricht weiter.

„Natürlich haben uns die Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühjahr geholfen“, räumt sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten ein. Was nicht nur für den Online-Unterricht gilt, sondern auch für den Präsenzunterricht an der Tecklenburger Straße 4. „Wir haben die im Frühjahr gewählte Raumeinteilung beibehalten“, erzählt sie.

Vor gut einem halben Jahr sind die Bläser in größere Räume gezogen, Klavierunterricht findet seitdem in kleineren Räumen, in denen zwei Instrumente stehen, statt. Zwei von vielen Beispielen, die die Musikschulleiterin aufzählt. „Meine Priorität ist, alles, was erlaubt ist, auch an Unterricht anzubieten.“

Hat‘s beim Online-Unterricht im Frühjahr an der einen oder anderen Stelle noch etwas geruckelt, läuft das jetzt reibungslos. „Die Erfahrungen, die wir damals gesammelt haben, zahlen sich jetzt aus.“ Fast jeder Musikschüler verfüge über ein Smartphone. Damit – unter Nutzung verschiedener Anbieter – können Lehrender und Lernender miteinander kommunizieren, in Ton und Bild.

Dass nicht alle Schüler (oder deren Eltern) diese Möglichkeit nutzen wollen, sondern lieber Präsenzunterricht haben möchten, ist für die Musikschule nach dem Frühjahrs-Lockdown keine Herausforderung mehr.

Nur eins geht nicht: Ensemble-Unterricht ist erneut nicht erlaubt. „Bei maximal zehn Personen in einer Gruppe, ein Lehrer und neun Schüler, ist Schluss“, zitiert Stefanie Bloch aus der entsprechenden Verordnung. Eine Personenzahl, die an der Tecklenburger Straße auch nicht im Kleingruppen- Unterricht erreicht wird. Maximal sechs Personen, das ist aktuell die praktizierte Obergrenze.

Was sie freut ist die Tatsache, dass auch der Unterricht für die Bläserklassen am Hannah-Arendt-Gymnasium weiterlaufen kann. Zwar nicht für die komplette Klasse auf einmal, aber in kleineren Gruppen und Online. „Nur die Trommelgruppe haben wir teilen müssen“, fügt sie hinzu. Die ist allerdings nicht am HAG, sondern in der Musikschule aktiv. Was trotz Teilung möglich – und auch genutzt wird – ist das Hinzuschalten weiterer Gruppenmitglieder mittels Online-Anbietern.