Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werks Tecklenburg bietet Videoberatungen an, um Hilfesuchenden auch in Krisenzeiten kompetente Begleitung bieten zu können.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur ein Umdenken in vielen Alltäglichkeiten gefordert, sondern auch im Umgang mit der Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden. Die Expertinnen und Experten der Beratungsstelle waren sich laut Pressemitteilung schnell einig, dass dringender Handlungsbedarf besteht – und dieser wurde prompt in die Tat umgesetzt.

Gerade während der Zeit des Lockdowns haben die Beratungsstellen des Diakonischen Werks ihre Dienste nicht eingestellt, sondern neue, innovative Möglichkeiten der Beratung geschaffen. Um dem erhöhten Beratungsbedarf und gleichzeitig dem Umstand gerecht zu werden, dass nicht alle Ratsuchenden die Beratungen vor Ort wahrnehmen können und wollen, haben die Mitarbeitenden der Erziehungsberatung ein Video-Beratungsangebot erstellt. „Kein Ratsuchender soll in Krisenzeiten alleine gelassen werden, das ist unserem Team besonders wichtig“, betont Julia Strauß, Diplom-Sozialpädagogin und systemische Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin der Beratungsstelle.

Um die Videoberatung durchzuführen, ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich. Für die Teilnahme ist keine besondere Technik nötig, ein Laptop, Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung, Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sind ausreichend. Die gängigen Smartphones sind in den meisten Fällen bereits mit der nötigen Technik ausgestattet, schreibt das Diakonische Werk. Die technische Verbindung läuft über den Videodienstanbieter REDConnect, dieser erfüllt alle notwendigen Sicherheitsanforderungen – denn nur so kann sichergestellt werden, dass das, was Ratsuchende in der Videoberatung besprechen, auch vertraulich bleibt.

Eine Anleitung zur Videoberatung gibt es auf der Internetseite des Diakonischen Werks Tecklenburg (www.dwte.de/wordpress/videoberatung/).