Vor 75 Jahren endete am 8. Mai der Zweite Weltkrieg und mit ihm die Nazi-Herrschaft. Was als vermeintliche Aufbruchbewegung gestartet war, endete im Elend von zig Millionen Menschen. Am Volkstrauertag wird daran gedacht. Darauf weist die evangelische Kirchengemeinde hin.

Etwas Besonderes kommt in diesem Jahr hinzu: Am 9. November sollten auf Initiative der Projektgruppe Lengerich 15 weitere Stolpersteine in der Innenstadt verlegt werden für die jüdischen Familien Meyer, Abrahmson, Mildenberg und Kaufmann. Corona-bedingt musste das verschoben werden. In den Gottesdiensten am Sonntag in der Stadtkirche und der Hohner Kirche werden diese Stolpersteine zu sehen sein. Zudem informiert ein Flyer über die Schicksale der Familien.

Für Lengerich wohl erstmalig werden in der Stadtkirche die Namen der in Lengerich zu Tode gekommenen Zwangsarbeiter verlesen. Sie waren in den Lagern A1 (Tunnel), Banning, B & K, Dyckerhoff, Gempt, Oppermann, Reichsbahn sowie in Bauernhöfen und Privathaushalten in Aldrup, Settel und Wechte untergebracht. Für eine angemessene musikalische Rahmung sorgen Marzena Helgert (Violine) und Kantor Christoph Henzelmann.

In der Hohner Kirche wird zusätzlich zu den Stolpersteinen eine Gedenktafel präsentiert mit den Namen der Menschen, die auf dem Hohner Friedhof nach dem Bombenangriff vom 13. März 1945 begraben wurden. Bürgermeister Wilhelm Möhrke hat laut Pressenotiz zugesagt, die Namen zu verlesen. Gleichzeitig werden unter Glockengeläut Mitglieder der Schützenvereine Hohne-Ost und Hohne-Niedermark in einer internen Zeremonie einen Kranz am Hohner Mahnmal niederlegen. Im Gottesdienst werden unter anderem die Lieder „Dos Kelbl“ und „Sag mir, wo die Blumen sind“ vorgetragen.

Für den Gottesdienst in der Stadtkirche ist keine Anmeldung erforderlich. Für den Gottesdienst in Hohne bittet die Kirchengemeinde darum (Internet: https://eklengerich.church-events.de) oder beim Küster-Ehepaar Müller ( 0 54 81/38 018).