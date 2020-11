Lengerich -

Von Paul Meyer zu Brickwedde

Seit dem 2. November ist in der Stadtverwaltung wieder ein Team in Sachen Corona-Pandemie aktiv. Dabei geht es in erster Linie um den Umgang mit den Folgen, die das Coronavirus für die Stadt hat. Der Anstieg der Fallzahlen in Lengerich hat die Reaktivierung der Mannschaft ausgelöst.