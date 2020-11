Rippen- und Noppensteine sind Leitlinie

Etwa 250 blinde oder sehbehinderte Menschen gibt es in Lengerich, schätzt Holger Paaschen . Er ist ist Mitglied des Leitungsteams des Blinden- und Sehbehindertenvereins Münster und Umgebung, zu dem auch der Kreis Steinfurt gehört.

Für Lengerich hat Paaschen jetzt einen Erfolg für die betroffenen Menschen erreicht. Bei den Bauarbeiten an der Schulstraße/Tecklenburger Straße sind Bodenindikatoren eingebaut worden. „Und wenn in absehbarer Zeit noch die Blindensignale an den Ampelmasten installiert werden, können wir problemlos die Straße überqueren.“ Der Auftrag dafür sei „raus“ habe er auf Nachfrage beim Kreis Steinfurt erfahren.

Gerade die Kreuzung Tecklenburger Straße/Schulstraße/Bodelschwinghstraße werde von vielen Fußgängern genutzt. „Rathaus, Fußgängerzone, Apotheken, Friedhof“ nennt Paaschen Stichworte zur Begründung.

Er sei beim Kreis auf offene Ohren gestoßen, als er vor gut drei Jahren beim Kreis sein Anliegen vorgetragen habe. „Sofort“ habe leider nicht umgestellt werden können, weil die benötigte Technik ein Aufreißen der Straße erfordert hätte. „Aber mir ist zugesichert worden, dass das beim ohnehin geplanten Aus- und Umbau berücksichtigt wird“, betont Paaschen, dass der Kreis aus Straßenbaulastträger Wort gehalten habe. „Die Installation kostet bestimmt einen fünfstelligen Betrag. Und da ist keine Eins vorne.“ Die Arbeiten seien entsprechend der dafür geltenden DIN-Norm ausgeführt worden.

Rippensteine parallel zur Straße verlegt, helfen unter anderem Rollstuhlfahrern; quer zur Straße dienen sie zur Orientierung für Blinde. und Sehbehinderte Foto: Erhard Kurlemann

Der Lengericher sagt, wenn das Signal installiert sei, gelte die Kreuzung als barrierefrei für Blinde. „Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung für Inklusion“, erinnert er daran, dass viele Betroffene ihr Handicap verbergen.

Holger Paaschen ist aufgrund einer Krankheit seit gut neun Jahren komplett erblindet. Er beschreibt, welche Bedeutung das besondere Pflaster als Leitlinie hat. „Rippensteine sind gleichsam Auffangstreifen. sind sie parallel zur Fahrbahn verlegt, ist das ein Übergang für Rollstuhlfahrer. Sind sie quer zur Fahrbahn verlegt, folgt ein Drei-Zentimeter-Stein auf die Straße. Noppensteine werden als 90 mal 90-Zentimeter-Quadrat gelegt. Sie sagen dem Blinden, dass sich an die Stele etwas verändert und Aufmerksamkeit gefordert ist. Rippensteine weisen dann die Richtung, etwa an Straßen oder an anderen Hindernissen.“

Die Steine seien in der Regel weiß, weil es viele sehbehinderte gebe, die Hell-dunkel Effekte unterscheiden könnten und die Farbe somit zur weiteren Orientierung herangezogen werden könne.

Einen weiteren Erfolg sieht Paaschen bei der Umgestaltung der Fußgängerzone. Die ursprünglichen Planungen seien „bei weitem nicht optimal“ gewesen. In Gesprächen mit Vertretern der Stadt, dem Architekten und Vertretern des Seniorenbeirats „sind unsere Anregungen positiv aufgenommen worden.“ Jetzt werde es als Kompromiss eine Leitlinie geben, die zum einen „optisch in das neue Bild der Fußgängerzone passt und zum anderen den Blinden und Sehbehinderten tatsächlich eine Hilfe ist“.