Die Stunde Null in der Lokalpolitik

Wenn man über ein Thema schreiben will, das Jahrzehnte zurückliegt – die Gründung und Wiedergründung der Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg in Lengerich –, bietet es sich an, Zeitzeugen zu befragen. Gute Idee, aber das war in der Praxis kaum umzusetzen, weil es an entsprechenden Gesprächspartnern fehlt. Also in den Unterlagen der Parteien stöbern. Das scheitert daran, dass es diese kaum gibt. Also bleibt nur der Gang in Archive. Dort haben Dr. Alfred Wesselmann , Bernd Hammerschmidt und Frie­drich Prigge tief gegraben und sind fündig geworden. Ihr Buch „Nach der Stunde Null“ ist jetzt auf dem Markt.

Aber wie kommt man auf dieses Thema? „Das Buch über die Schulen in Lengerich war fertig“, erzählt Al­fred Wesselmann. Er gehört, wie seine beiden Co-Autoren, dem Arbeitskreis Stadtgeschichte des Heimatvereins an. Ein neues Thema musste her. „Parallel lief das Projekt des Stadtführers aus der Sicht von Kindern“, blickt er zurück. Die Geschichte der Vertriebenen in der Stadt und die frühe Diskussion über eine Gesamtschule in Lengerich waren im Gespräch. Und die Idee, die Geschichte der politischen Parteien aufzuarbeiten.

„Ich habe sofort ‚hier‘ gerufen und gesagt, dass ich die CDU übernehme“, lacht Friedrich Prigge. Naheliegend als Alt-Bürgermeister und Mitglied der Union. Auch bei Bernd Hammerschmidt gab es kein Zögern. Er hat sich mit der SPD beschäftigt. „Das lag nahe, weil ich mich damals schon intensiv mit Artur Anders beschäftigt habe, dem ersten Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Für Al­fred Wesselmann bleibt die FDP – Grüne gab es damals noch nicht.

„Wir haben uns auf die Parteien konzentriert, die damals in Lengerich Bedeutung hatten“, begründet er die Auswahl. Die KPD sei nur kurz in Erscheinung getreten, der Bund der Heimatvertriebenen sei erst 1952 entstanden. „Wir wollten aber mit unserer Arbeit bei der ersten Bundestagswahl 1949 abschließen“, so Alfred Wesselmann.

Schnell erkennt das Trio, dass der Ansatz, nur auf Lengerich zu blicken, nicht greift. Friedrich Prigge nennt beispielhaft die Festschriften der CDU zu deren 50- und 60-jährigem Bestehen. „Das war auf Kreisebene, Lengerich war fast so etwas wie ein weißer Fleck.“ Hinzu kam eine Besonderheit. Als Vorläufer der nach dem Krieg gegründeten CDU gilt landläufig die Zentrumspartei. „Die hat in Lengerich vor dem Zweiten Weltkrieg keine Rolle gespielt, weil sie eine katholische Partei war.“ Dass die CDU mit dem „Christlich“ im Namen auf Vorbehalte stieß, verwundert ihn vor diesem Hintergrund nicht.

Auf Kreis- und Bezirksebene der Parteien sei relativ viel Material zu finden, erläutert Bernd Hammerschmidt. „Aber zu Akteuren vor Ort etwas zu recherchieren, war schwierig. Da gab es eigentlich nur Funde, wenn die sich auf auf Kreis- oder Bezirksebene engagiert haben.“ Was das Trio nicht daran hindert, die Fokus auf Lengerich zu legen. „Klar, dass die übergeordneten Ebenen immer mal wieder da hineinspielen“, räumt Bernd Hammerschmidt ein.

Nach knapp vier Jahren, im Frühjahr 2020, hat das Trio seine Arbeiten abgeschlossen. Durch ein Gespräch mit Dr. Christof Spannhoff (Lienen) werden sie auf die Forschungsgemeinschaft zur Geschichte des Nordmünsterlandes aufmerksam. „Ein Glücksfall“, sagt Alfred Wesselmann. Denn der Verein bietet an, das Buch in seiner Studien-Reihe als Band 3 zu veröffentlichen. Was den Heimatfreunden viel Arbeit abnimmt, beispielsweise in Sachen Layout und Korrektur lesen. Und der Verein macht sich beim Land für einen sogenannten Heimatscheck stark. Den gibt‘s „und so können wir das Buch für zehn Euro anbieten“, freut sich der als Herausgeber firmierende Alfred Wesselmann mit seinen beiden Partnern.

Für „Nach der Stunde Null“ haben sie ganz bewusst eine ausführliche Orientierung als zweites Kapitel nach der Einführung gewählt. „Da haben wir alle Wahlergebnisse aufgelistet, damit man später im Text darauf verweisen kann und der Lesefluss nicht leidet“, erklärt Alfred Wesselmann. Hinzu kommen die Politikfelder, die damals akut waren, unterteilt in „unstrittig“ und „strittig“.

Daran schließen sich die drei Kapitel über die genannten Parteien an. Von den drei Autoren sehr lesenswert geschrieben. Wer glaubt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg alle an einem Strang gezogen haben, wird eines Besseren belehrt. Ohne Intrigen ging es schon vor über 70 Jahren nicht. Und auch nicht ohne Frauen. Die SPD zieht bei der ersten Kommunalwahl am 15. September 1946 mit zwei Frauen in den Stadtrat ein: Alwine Burghardt und Anna Dunkel.

„Nach der Stunde Null – Gründung und Neugründung der politischen Parteien in Lengerich nach dem Zweiten Weltkrieg“ (ISBN 987-3-89918-083-1) gibt es in den Buchhandlungen Veltmann und Schuckert in Lengerich, in der Tourist-Information im Alten Rathaus und in der Buchhandlung Howe in Tecklenburg.