„Den Schmerz aushalten“

Das Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege, aber auch das Schicksal von Juden, Zwangsarbeitern und Bombenopfern in Lengerich haben im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Gottesdienstes in der Hohner Kirche gestanden.

Trotz strenger Hygieneauflagen hatten sich zahlreiche Besucher am Sonntagnachmittag in der Hohner Kirche versammelt, darunter Bürgermeister Wilhelm Möhrke und der Superintendent des Kirchenkreises Tecklenburg, André Ost.

Pfarrer Harald Klöpper sprach in seiner Eröffnung von „einem echten Volkstrauertag “ und zählte danach auf, was die Menschen an diesem 15. November trauern ließe. Nicht nur der wenig „weise“ Mann im Weißen Haus lasse einen verzweifeln, auch Corona und die Konflikte dieser Tage müssen betrauert werden – die Menschen auf der Flucht ebenso wie der Brand am Freitag in Lengerich „Am Röttgers Busch“. Er erinnerte an die Verfolgten, Vertriebenen und die Menschen, die wegen ihres Glauben, einer Behinderung oder sexuellen Ausrichtung Leid erführen.

Dann schlug er den Bogen zur deutschen Vergangenheit, zu den toten Soldaten der Weltkriege und den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zeitweise glich die Predigt einer lehrreichen Geschichtsstunde, so zum Beispiel, als der Pfarrer detailliert auf die durchaus nicht spontanen Ereignisse um die verharmlosend: „Reichskristallnacht“ bezeichneten Pogrome am 9. und 10. November 1938 einging. Dabei richtete der heimatkundlich versierte Pfarrer den Blick immer wieder auf die uns heute bekannten Einzelschicksale, seien es die verfolgten Lengericher Juden oder die Opfer des Bombenangriffs vom 13. März 1945 auf Hohne. Die Namen der 24 Bombentoten, die auf dem Friedhof in Hohne beerdigt sind, wurden von Bürgermeister Möhrke verlesen. An sie erinnert zukünftig eine Gedenktafel, die auf dem Friedhof aufgestellt wird. Pfarrer Klöpper erinnerte an die, mit Namen bekannten Zwangsarbeiter, die ebenfalls bei dem Angriff getötet wurden.

Er schilderte aber auch Lichtblicke, mutige Menschen, die sich dem Leid und Unrecht jener Zeit entgegenstellten. Da waren zum einen die Schulkinder, die ihre Pausenbrote „verloren“, wenn eine Kolonne Gefangener an ihnen vorüberzog, oder zum anderen die Lengericher Bürger, die sich, wie damals möglich, Zwangsarbeiter für Arbeiten an Haus und Hof ausliehen, zum einzigen Zweck, sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Von einer besonderen Begebenheit hatte Pfarrer Klöpper im Zusammenhang mit den Gefangenen im Tunnel erst vor kurzem erfahren. Ein Jugendlicher aus Hohne schlich sich damals regelmäßig zum Tunnel und brachte den ausgehungerten Männern dort Essen. Als Dank dafür erhielt er von den Gefangenen einen Kerzenleuchter und einen Aschenbecher, beides heimlich gefertigt auf den Drehbänken, auf denen Flugzeugteile für den Endsieg gefertigt werden sollten.

Da das Verlegen der Stolpersteine zur Erinnerung an die ermordeten Juden in Lengerich Corona-bedingt ausfallen musste, wurden diese in der Kirche ausgestellt. Auch die Kranzniederlegung der Hohner Vereine zum Gedenken der Toten erfolgte ohne die Begleitung der Gottesdienstbesucher.