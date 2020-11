In der Nacht zu Montag mussten dann sechs BMW und ein weiteres Fahrzeug in Lengerich dran glauben sowie drei BMW in Dissen.

Zufall? Wohl kaum. „Wir gehen davon aus, dass eine reisende, überörtlich agierende Gruppe am Werk war“, sagte Johannes Tiltmann von der Pressestelle der Kreispolizei gestern auf WN-Anfrage. Er sprach in diesem Zusammenhang von „gewerbsmäßiger Kriminalität“.

Beim Recherchieren im Internet fällt schnell ins Auge, dass BMW häufig von Autoknackern heimgesucht werden. Serien in der näheren und weiteren Umgebung gab es unter anderem Anfang des Jahres in Gütersloh und Bielefeld, im Juli in Waltrop und im Oktober in Salzkotten sowie in Bocholt.

Ebenfalls im Netz findet man Hinweise darauf, dass sich Lenkräder und Navis in verschiedenen BMW-Modellen schnell und einfach ausbauen lassen. Ein Multifunktionslenkrad ist demnach rund 1200 Euro wert, ein Navi kann auch schon mal über 4000 Euro kosten.

Ermittlern aus dem In- und Ausland ist im vergangenen Jahr ein Schlag gegen eine organisierte Autoknacker-Bande aus Litauen gelungen. Rund 280 einzelne Taten konnten aufgeklärt werden. Wie die Mainpost damals berichtete, stammten alle Männer aus der litauischen Stadt Panevezys. Die Diebe sollen mindestens 1,35 Millionen Euro erbeutet und mehrere Millionen Euro Schaden verursacht haben.

Bereits vor drei Jahren hatte die Mainpost über eine Serie mit über 100 Einzeltaten in Unterfranken berichtet und dabei das bayrische Landeskriminalamt zitiert. Nach dessen Erkenntnissen reisen die Täter organisiert mit Leihwagen oder Fernbussen nach Deutschland ein und wohnen dann in Ferienwohnungen, billigen Hotels oder bei in Deutschland gemeldeten Landsleuten. Oftmals werde dasselbe Auto innerhalb von zwei bis sechs Wochen mehrfach Ziel der Täter.

Was die Täter von Lienen und Lengerich betrifft, hofft Johannes Tiltmann von der Kreispolizei vor allem auf Zeugenaussagen. „Vielleicht kommt ja der eine oder andere Hinweis.“ Ansonsten könne man nur Vermutungen anstellen.

Womöglich kommt aber auch Kommissar Zufall noch ins Spiel, wie seinerzeit in Heilbronn: Dort war den Tätern ihre Gier zum Verhängnis geworden. Sie gingen dazu über, auch Wertgegenstände aus den Autos zu entwenden. Als ein Täter versuchte, mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Bankautomaten Geld abzuheben, hatten die Ermittler dank einer Überwachungskamera ein erstes Fahndungsfoto.

Die Polizei in Lengerich, ( 0 54 81/93 37 45 15) bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf das Diebesgut geben können, sich zu melden.