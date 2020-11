„Ja, vielleicht am Mittwoch“ – „Nein, danke im Moment nicht.“ Das Handy von Marlies Weigt klingelt fast ununterbrochen. „Menschen bieten einfach ihre Hilfe an – einfach nett und unkompliziert.“ Am Freitagabend ist die Wohnung ihrer Tochter komplett ausgebrannt. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik nach Münster gebracht werden.