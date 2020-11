Ein Leben so ganz ohne Deutsches Rotes Kreuz? Johannes Hille weiß noch nicht so recht, wie das werden wird. 37 Jahre arbeitet er nun für einen der größten Wohlfahrtsverbände in Deutschland, die letzten 17 Jahre an der Spitze des DRK-Kreisverbands Tecklenburger Land. Als dessen Vorstandsvorsitzender geht der gebürtige Ibbenbürener Ende dieses Monats in Ruhestand.