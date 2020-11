Der Langeweile vorbeugen

Die Tage werden kürzer, früh am Abend ist es bereits dunkel. Dazu kommt der Teil-Lockdown in der Corona-Krise. Zum Sportverein, ins Schwimmbad oder zu viert mit Freunden treffen – für Kinder fällt das aus. Vieles hat geschlossen, das öffentliche Leben ist in Teilen heruntergefahren. Was bleibt? Viel Zeit. Wie ist die zu füllen? Die WN haben sich bei Experten in Lengerich umgehört.

„Ganz wichtig ist Bewegung und die frische Luft“, ist sich Christiane Gerbert aus dem katholischen Familienzentrum St. Margareta sicher. Ein einfacher Spaziergang mit den Kindern sei zwar einmal eine gute Idee, auf lange Sicht aber eher langweilig. Die Erzieherin sagt: „Man muss den Kindern auch Highlights setzen. Das muss nicht immer etwas Großes sein, aber man sollte schon versuchen, kreativ zu werden.“

So kann der Waldspaziergang mit Fragen und Aufgaben zu einem „kleinen Abenteuer“ werden: Wie viele Eichen stehen hier? Welche Vögel sind mit dem Fernglas zu sehen? Oder: Wer sammelt die meisten Kastanien? Die Natur vor der eigenen Haustür würde da sehr viel bieten.

Das meint auch Kim Genkel, stellvertretende Leiterin der Lengericher Kindergruppe. Sie sagt: „Wir gehen mit den Kindern immer nach draußen, zuletzt haben wir zu St. Martin einen Laternenumzug auf unserem Gelände gemacht. Als Mitbringsel für Zuhause gab es eine Überraschungstüte.“ Darin enthalten: Frische Backwaren zum Teilen mit der Familie, die eigens gebastelten Laternen und weitere Bastelanleitungen für die eigenen vier Wände. Genkel sagt: „Sich abends nochmal mit den Kindern hinzusetzen und über den Tag zu sprechen, ist ganz wichtig. Kommunikation innerhalb der Familie gewinnt enorm an Bedeutung.“

Ihre Einrichtung sei von Grippe- oder gar Corona-Fällen bisher verschont gewesen, berichtet Christiane Gerbert. „Bei uns haben die Kinder noch ihren ganz normalen Alltag mit den Freunden und der bekannten Struktur.“ Vielleicht könne es manchmal schwierig werden, den Kindern zu vermitteln, dass das Verabreden mit mehreren Freunden am Nachmittag zurzeit nicht erlaubt sei. Um derlei Einschränkungen möglichst gut aufzufangen, gebe es jedoch einiges: „Plätzchen backen, kleine Hexenhäuser gestalten oder die eigenen Fenster bunt bekleben – man muss einfach kreativ werden.“ Und natürlich spielen.

Alles Notwendige dafür gibt es bei Iris Gottwald in dem Geschäft „Die Wühlmaus“ in der Bahnhofstraße. Sie beobachtet: „Spiele – besonders Brettspiele – sind wieder beliebter geworden.“ Gerade die Klassiker stünden hoch im Kurs: „,Die Siedler‘ oder sogar „Mensch ärgere dich nicht“ und ,Rummikub‘. Bei den Kartenspielen kann man ,Uno‘ und ,Skipbo‘ empfehlen.“ Das alles seien Spiele, mit denen Familien lange beschäftigt seien.

Da kommt man automatisch auf den Klassiker „Monopoly“: „Das verkaufe ich oft als Second-Hand-Ware“, sagt Gottwald. In diesem Jahr habe sie ihr Angebot an Second-Hand-Spielen ausgebaut: „Das kommt sehr gut an.“ Zu Beginn der Corona-Krise musste sie ihr Geschäft schließen, viele Kunden seien auf ihr Angebot eines Lieferservices umgestiegen. Im November muss sie die Türen nicht schließen – und das ist auch gut so: „Die Kinder brauchen Spiele. Gerade jetzt.“ Ebenfalls gut verkaufen würden sich Spielfiguren und kleinere Bilderbücher.

Wenn es ums Lesevergnügen geht, ist Ulrich Veltmann der richtige Ansprechpartner. Seine Buchhandlung in der Münsterstraße eröffnete erst im Februar. Sein Zwischenfazit: „Die Lengericher lesen viel. Das ist schön zu beobachten.“ Besonders die dunklen Abende würden geradezu dazu einladen, als Familie auf der Couch zusammenzukommen und gemeinsam zu lesen. Veltmann: „Kindern vorlesen ist ganz wichtig. Das schafft eine gute Bindung und stärkt die Familie.“ Die passenden Bücher gibt‘s natürlich auch: „Die Buchmesse ist leider dieses Jahr ausgefallen. Trotzdem gibt es gute Neuerscheinungen wie ,Reckless‘ von Cornelia Funke, ,Der Ickabog‘ von Joanne K. Rowling. Bei den Älteren sind die Bücher von Sebastian Fitzek sehr beliebt.“ Außerdem würde ein neuer Teil von „Gregs Tagebuch“ rauskommen. Eine weitere Beobachtung: Klassiker wie die Comics von Lucky Luke, dem Gallier Asterix oder die alten Märchen der Gebrüder Grimm erfreuen sich derzeit wieder großer Beliebtheit.