Geht es nach der CDU-Ratsfraktion, dann werden von der Stadt in Lengerich im Dezember keine Parkgebühren erhoben. Der Antrag steht am Dienstag, 24. November, auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses.

Ziel der Maßnahme, so sie denn die nötige Unterstützung der anderen Fraktionen bekommt, wäre die Stärkung des örtlichen Einzelhandels, sagt CDU-Fraktionschef Hartmut Grünagel. Der sei durch die Corona-Krise stark gebeutelt. Da könne der Verzicht auf die Parkgebühren passend zum Weihnachtsgeschäft „ein Baustein“ der Hilfe sein.

Grünagel verweist in diesem Zusammenhang auf die „Weihnachtsglück“-Aktion der Werbegemeinschaft – er ist stellvertretender Vorsitzender der WGL –, die in diesem Jahr dank der Unterstützung durch örtliche Unternehmen zusätzlich zu den üblichen Gewinnmöglichkeiten Gewinngutscheine unter den Teilnehmern verlosen wird. Das sei als solidarisches Signal der Wirtschaft zu sehen, so Grünagel, dem sich Politik und Stadt nun anschließen könnten.

Genutzt werden könne all das, um bei den Menschen aktiv fürs Einkaufen in Lengerich zu werben. Grünagel hofft, dass der CDU-Vorschlag parteiübergreifend auf Zustimmung stößt, um damit ein klares Signal an die Bürger zu senden.

Die Kosten für den Verzicht auf die Parkgebühren scheinen überschaubar zu sein. Grünagel beruft sich auf Auskünfte aus der Stadtverwaltung. Demnach wurden damit im Dezember 2019 und 2018 zwischen 6000 und 8000 Euro eingenommen.

Der Hauptausschuss tagt ab 19 Uhr in der Gempt-Halle.