Bei der Frage, was genau entstehen soll, hüllen sich Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne und LGE-Geschäftsführer Frank Lammert in Schweigen. Er hoffe, Ostern nächsten Jahres die Öffentlichkeit über die Pläne informieren zu können, sagt Lammert. Aber beide bestätigen auf Anfrage der WN, dass es nicht allein um das etwa 580 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke Potjörns Garten geht, sondern um ein Areal von insgesamt über 3000 Quadratmetern, zu dem noch die Wiese vor der Gempt-Halle gehört und der Parkplatz neben dem Haus Raiffeisenstraße 6.

Klar sei beim Erwerb der Immobilie schon gewesen, dass eine Sanierung nicht in Frage kommt, rekapituliert Lammert die Ereignisse. Und da das angrenzende große Grundstück und der Parkplatz bereits im Eigentum der LGE gewesen seien, habe so die Möglichkeit bestanden, das gesamte innerstädtische Areal in einem Zug zu entwickeln.

Momentan gebe es „vielversprechende Ansätze für eine Nutzung“, sagt Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne. LGE-Geschäftsführer Lammert ergänzt, dass mit der Politik „diskrete Gespräche“ geführt würden. Klar ist auch, dass die Stadt sich einen Investor als Partner mit ins Boot holen möchte.

Die Nutzung der Fläche ist bereits seit geraumer Zeit ein Thema für Verwaltung und Politik. Im Mai 2018 bestätigte Jürgen Kohne, dass die Stadt Verhandlungen in der Sache führe und auf einem guten Weg sei. Damals sprach er von mehreren Interessenten, mit einem würde die Planung intensiviert. Auch seinerzeit hielt er sich bei der Frage nach exakteren Angaben zum Konzept zurück. Allerdings verriet er, dass es eine „Mehrfachnutzung“ geben sollte, bei der Wohnen nicht der Schwerpunkt sei. Was sich 2018 indes nicht bewahrheitete, war seine Aussage, dass in dem Jahr „der Knoten durchschlagen“ sollte.

Die Antwort, was denn nun möglicherweise kommendes Frühjahr als Projekt aus dem Hut gezaubert wird, lässt sich indes beim Blick zurück und in zwei Konzepte zumindest erahnen. Da wäre zum einen das Arbeitspapier „Lengerich – eine Stadt im Aufbruch: Perspektiven als Hotel-Standort“, das vor langer Zeit erstellt worden ist und in dem es über das besagte Areal heißt: „Unmittelbar zwischen Fußgängerzone und der Veranstaltungshalle Gempt bietet die Fläche einen idealen Hotel-Standort.“ Zum anderen finden sich Hinweise im Inte-grierten Stadtentwicklungskonzept (Isek). Dort wird von einer „Potenzialfläche Gempt-Vorplatz“ gesprochen und davon, dass in der Innenstadt die vorhandenen Betriebe „den Bedarf nach einem zeitgemäßen Übernachtungsangebot im Mehrsternebereich von Geschäftsreisenden nicht decken“. Wie zu hören ist, soll den potenziellen Investor auch die Corona-Pandemie nicht zu einem Urteil gebracht haben, das diesen Analysen widerspricht.