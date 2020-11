Immer neue Pläne in petto

Zeit, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, bleibt Ulrike Kattmann, Max Mews und Claus Gravemeier nicht viel. Das Trio sitzt in einem Besprechungsraum der neuen Zentrale der Lengericher Wohnungsbaugenossenschaft. 3,2 Millionen Euro wurden in das Gebäude an der Tecklenburger Straße investiert. Am Dienstag hätte die offizielle Einweihung mit Gästen stattfinden sollen. Die Veranstaltung fiel, wie so vieles, der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun nutzen die kaufmännische Leiterin und die beiden Vorstände die Gelegenheit, die weiteren Zukunftspläne der Wohnbau vorzustellen. Und die versprechen einiges.

Zunächst betont Mews aber, wie „stolz und froh“ man sei, nach 40 Jahren an der Mühlenbreede nun ein neues, modernes und großzügiges Domizil zu haben. Das Wachstum der Genossenschaft habe den Schritt erforderlich gemacht. Gravemeier fügt hinzu, Corona sei der Grund dafür, dass die Bauzeit mit 14 Monaten etwas länger ausgefallen sei, als ursprünglich geplant. Bei den Kosten sei es aber gelungen, im kalkulierten Rahmen zu bleiben. Ulrike Kattmann betont, dass sich die Belegschaft sehr wohl fühle und die Kundschaft ebenfalls positiv auf den Neubau reagiere.

Wohnbau-Neubauten wird es auch 2021 geben. An der Lindenstraße wird bereits seit geraumer Zeit gebaggert, gemauert und gewerkelt. In drei Bauabschnitten entstehen insgesamt 51 Wohnungen. Der erste Abschnitt steht vor der Fertigstellung, im Februar könnten die ersten Mieter einziehen, berichten die Wohnbau-Verantwortlichen. Beim zweiten Abschnitt ist für Ende des Jahres die Fertigstellung des Rohbaus terminiert. Wann genau mit der dritten Phase im kommenden Jahr begonnen wird, stehe noch nicht fest, so Claus Gravemeier.

Interessenten gebe es bereits einige, erzählt Ulrike Kattmann. Aber natürlich seien weitere willkommen. Selbst bei den in etwa drei Monaten fertiggestellten Wohnungen sei noch nicht alles reserviert. Die Größen liegen zwischen 50 und 112 Quadratmeter. Zum Komplex, der mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro nach den Worten von Max Mews ein „Mammutprojekt“ für die Wohnbau darstellt, gehört zudem eine Tiefgarage.

Erworben hat die Genossenschaft derweil auch ein Grundstück direkt neben der neuen Geschäftsstelle. Ein kleiner Teil der Fläche ist dem sogenannten Regiebetrieb, der sich im Alltag um die Immobilien kümmert, zugeschlagen worden. Die restliche Fläche soll mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut werden. Allerdings stehe man in diesem Fall mit den Planungen noch ganz am Anfang, erklärt Vorstand Gravemeier. Er und Max Mews äußern sich gleichwohl optimistisch, dass es gelingen werde, die gewerblichen Räume an den Mann zu bringen. Ihren Worten zufolge dürften es allein im Erdgeschoss zwischen 450 und 600 Quadratmeter werden. „Die Tecklenburger Straße hat sich gemacht“, begründet Mews die positiven Prognosen.

Ein weiteres großes Vorhaben soll an der Bahnhofstraße 2021 planerisch vorangetrieben werden. Dort sind die Grundstücke Nummer 48 bis 54 im Eigentum der Wohnbau. Insgesamt steht damit eine Fläche von etwa 4000 Quadratmeter zur Verfügung. Wie sich dieses zentrumsnahe Areal entwickeln soll? Konkret ist nach den Worten von Claus Gravemeier auch dort noch nichts. Ideen gibt es gleichwohl einige. Er und Mews sprechen beispielhaft von betreutem Wohnen und einer gewerblichen Nutzung durch eine Physiotherapiepraxis im Erdgeschoss. Ob das auch so kommt, ist ungewiss. Fest stehe aber, dass eine „bunte Mischung“ gewünscht sei und an „neue Wohnformen“ gedacht werde. Um derlei zu ermöglichen, sei, wie auch an der Tecklenburger Straße, klar, dass die neuen Gebäude barrierefrei werden.