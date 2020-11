Schaufenster statt Stadtkirche

Die Krippenausstellung in der Stadtkirche ist bislang das Aushängeschild des Lengericher Krippenmarktes gewesen. In diesem Jahr hätte sie zum 20. Mal stattfinden sollen. Doch dann kam Corona und machte alle Pläne zunichte.

Die Kirche steht wegen anderer Veranstaltungen nicht zur Verfügung, zumindest nicht der Raum, der für den Aufbau benötigt wird. Die Verantwortlichen des Vereins „Offensive“ ließen sich gleichwohl von der Pandemie nicht unterkriegen. Sie haben nun eine Alternative entwickelt, die zu einem echten Hingucker im Stadtzentrum werden soll. Der Aufbau durch Iris Debbert , Stella Renk-Berry und Detlef Dowidat ist in vollem Gange.

Im ehemaligen Sporthaus Dierker am Rathausplatz können dank der Unterstützung des Eigentürmers, der Volksbank Münsterland Nord, die Schaufenster genutzt werden. „Das ist eine wirklich tolle Alternative”, freut sich Offensive-Vorsitzende Henrike Klein-Petzold. Sie ist sich sicher, dass die Krippenschau ein Erfolg wird. „Zudem wird ein Leerstand im Stadtmittelpunkt sinnvoll genutzt.“

Federführend für den Aufbau sind wie in den vergangenen Jahren Offensive-Mitarbeiterin Iris Debbert und der zweite Vorsitzende Detlef Dowidat. „Unsere Pläne werden jetzt umgesetzt. Die Gestaltung mit unterschiedlichen Exponaten macht richtig Spaß“, berichtet Debbert. „Die Schaufensterausstellung hat den Vorteil, dass die Krippen nicht nach drei Tagen wieder abgebaut werden müssen, sondern bis zum 6. Januar stehen bleiben können”, freut sich Detlef Dowidat. Das werde einen tollen Eindruck während der Adventszeit und an den Weihnachtstagen in der Stadt hinterlassen, so der zweite Vorsitzende.

An Vielfalt bei den Krippen wird es nicht mangeln, vor allem dank Ewald Böggemann. Der Holzbildhauermeisters aus Mettingen hat einmal mehr passende Exponate zur Verfügung gestellt. „Die Lengericher Ausstellung hat einen guten Ruf. Wir haben schon mehrfach Stücke dort gezeigt. Die erstmalige Präsentation in Schaufenstern hat mich sofort überzeugt. Deshalb unterstütze ich die Offensive sehr gerne“, stellt Böggemann den Organisatoren ein gutes Zeugnis aus.

„Arbeiten zu schaffen, die unser Leben überdauern und anderen Freude bereiten, das macht meine Liebe zum Holz so groß”, lautet das Motto des Bildhauers. Wer seine Werke betrachtet, der spürt das sofort. Egal ob aus Linde, Eiche, Ahorn, Esche, Nuss oder Kirsche, jedes einzelne Stück, in welcher Größe auch immer, gibt das Können des Meisters wieder. Seit 45 Jahren betreibt er sein Handwerk. Allein ist er dabei im Betrieb in Mettingen nicht. Die ganze Familie arbeitet mit. In die Fußstapfen des Vaters ist Sohn Frederik getreten. Und auch die anderen Kinder von Ewald Böggemann sowie seine Frau Rosalie sind voll integriert.

„Das ist eine tolle Geste und wir sind natürlich glücklich, tolle Stücke aus dem Hause Böggemann präsentieren zu können“, strahlt Iris Debbert. Aber nicht nur von dort kommen Exponate. Wieder zu sehen sein werden Krippen, die Lengericher Familien zur Verfügung stellen. „Wir werden versuchen, durch viel Beleuchtung die Ausstellung ins rechte Licht zu rücken. Die Schau wird eine große Ausstrahlungskraft entwickeln“, ist Iris Debbert überzeugt.